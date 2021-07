Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple há muito faz experiências com crédito e métodos diferentes para os usuários pagarem pelas coisas. Mais recentemente, é oferecido o Apple Card. Ele também permite que os usuários comprem dispositivos Apple com pagamentos mensais sem juros com o cartão Apple. Agora, mesmo que você não tenha se inscrito no Apple Card, pode "comprar agora e pagar depois" na guia da Apple.

De acordo com a Bloomberg , a Apple está fazendo parceria com a Goldman Sachs para oferecer uma experiência do tipo Affirm ou Klarna em todas as transações do Apple Pay - sem a necessidade de um cartão Apple. Portanto, em vez de pagar o preço total de compra antecipadamente, você pode pagar em prestações ao longo do tempo. Tudo isso será incorporado ao Apple Pay e, portanto, a centenas de milhões de dispositivos Apple em todo o mundo.

Você pagará em quatro parcelas sem juros em duas semanas se escolher “Apple Pay in 4”, dizia o relatório, ou poderá pagar juros em vários meses se escolher “Apple Pay Monthly Parcelas". Não há verificação de crédito, e alguns planos não terão taxas de atraso.Não está claro quanto juros a Apple pode cobrar, muito menos quando a empresa lançará o serviço.

Embora você possa torcer o nariz ao pensar em ficar preso a dívidas, especialmente com a Apple, a capacidade de comprar bens com um plano de pagamento provavelmente será um recurso muito bem-vindo para pessoas ao redor do mundo que vivem de salário em salário e têm dificuldade para engolir o custo inicial das coisas, sejam dispositivos da Apple ou até mesmo algo como um cortador de grama na Home Depot.

Opções de pagamento mais flexíveis são algo que muitos consumidores desejam, e a Apple está bem ciente, aparentemente.

Para obter mais informações sobre o Apple Pay e o Apple Card, consulte nossos guias: