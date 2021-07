Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou recentemente um novo serviço de assinatura iCloud + que inclui umrecurso semelhante a VPN chamado Private Relay. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Em qualquer dia, você pode usar uma variedade de redes para navegar na web, seja a internet em sua própria casa ou uma rede Wi-Fi pública enquanto estiver fora e em trânsito. Nos bastidores, provedores de rede e sites podem combinar sua identidade e histórico de navegação para criar perfis detalhados sobre você. Agora, para ajudar a proteger sua identidade e privacidade online (especificamente, por meio do navegador Safari), a Apple oferece Private Relay por meio do iCloud +.

O Private Relay permite que você navegue pelo Safari no que a Apple descreveu como "uma forma ainda mais segura e privada". Ele garante que o tráfego que sai do seu dispositivo seja criptografado - para que ninguém possa interceptá-lo e lê-lo - e coloca todas as suas solicitações por meio de dois retransmissores de Internet separados. É algo muito geek, mas o resultado final é que ninguém, incluindo a Apple, pode ver quem você é ou quais sites você está visitando. Ele faz isso sem afetar o desempenho também.

Em outras palavras, a retransmissão privada será a rede privada virtual integrada do Safari.

O fato é que a Apple tem sido muito cuidadosa para não chamar Private Relay de VPN. Isso porque não tem tantos recursos quanto uma VPN típica. Por exemplo, você não pode usar Private Relay para geo-hop e assistir Netflix Canada nos EUA. No entanto, ele pode criptografar todas as suas conexões, incluindo quaisquer conexões legadas que não usam HTTPS, para ocultar seu endereço IP real. Também evita que qualquer pessoa, até mesmo a Apple, saiba quem você é e onde está se conectando na web.

O Private Relay permite que você escolha a localização do seu endereço IP. Você pode escolher seu “endereço IP geral” (para que os sites ainda possam fornecer alguns dados de localização), ou você pode escolher um endereço IP em algum lugar do seu país e fuso horário (para obter mais anonimato, mas conteúdo online menos personalizado). Isso significa que o Private Relays ainda usa sua localização geográfica existente aproximada, então você não pode geo-hop e usá-lo para outras atividades VPN, como streaming de conteúdo Netflix de um país diferente.

No entanto, Private Relay é realmente mais seguro do que uma VPN tradicional. A Apple ofusca suas informações de identificação de endereço IP e as envia a um segundo servidor para atribuir um endereço IP temporário, o que significa que suas informações são mascaradas duas vezes e nem a Apple, a empresa de retransmissão terceirizada que ela usa, nem o site que você está visitando podem Acompanhar você.

Para começar, estará indisponível em alguns países devido a "limitações regulatórias". Em julho de 2021, esses países incluem China, Bielo-Rússia, Colômbia, Egito, Cazaquistão, Arábia Saudita, África do Sul, Turcomenistão e Uganda. Além disso, Private Relay só funciona com Safari, tornando-o muito mais limitado do que outros serviços VPN, porque você não pode usá-lo em nenhum navegador ou aplicativo.

Você precisa de um dispositivo Apple com iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey. Você também precisa se inscrever em um plano iCloud. Depois de ter tudo isso, você pode ativar o Private Relay.

Acesse Ajustes> Apple ID> iCloud> Private Relay Ativar retransmissão privada

Vá para Preferências do Sistema> Apple ID> iCloud Marque a caixa Private Relay.

O Private Relay está incluído como um complemento gratuito para assinantes do iCloud +.

Com o iCloud +, você obtém acesso aos recursos básicos do iCloud - como Fotos, Backup e iCloud Drive - além de recursos premium, como Private Relay.

Esses novos recursos estarão disponíveis para todos os assinantes do iCloud e todos os planos do iCloud + podem ser compartilhados com pessoas do mesmo grupo de Compartilhamento Familiar. A Apple também não está mudando os preços do iCloud, o que faz você se perguntar por que a empresa criou um novo nome "iCloud +" se custa o mesmo que iCloud e simplesmente adiciona novos recursos para todos.

Você pode aprender mais sobre o iCloud + em nosso guia separado:

Bem, os assinantes do iCloud serão atualizados para o iCloud + no outono de 2021, quando iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey estiverem disponíveis. Quando isso acontecer, você pode usar retransmissão privada