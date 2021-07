Como cancelar Apple TV + ou outras assinaturas da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é uma das muitas pessoas que se beneficiaram de uma assinatura gratuita do Apple TV + quando comprou um dispositivo Apple, você deve estar se perguntando como pode cancelar essa assinatura.

A abordagem será diferente dependendo do dispositivo que você possui, mas estamos aqui para orientá-lo em todas as opções.

Em primeiro lugar, é importante notar que você não pode cancelar assinaturas por meio de sua conta da Apple em um navegador via iCloud - elas estão nos aplicativos específicos aos quais se relacionam.

Se você deseja cancelar o Apple TV +, pode encontrá-lo em tv.apple.com . Se você estiver conectado, apenas clique no ícone da conta no canto superior direito, selecione as configurações e role até a parte inferior da página onde você verá sua assinatura.

Você pode fazer isso em qualquer dispositivo que tenha um navegador, então você pode fazer isso no PC, Mac, telefones Android e qualquer outro. O mesmo também se aplica ao Apple Music via music.apple.com e, para muitas pessoas, será a opção mais simples e fácil se você estiver apenas querendo cancelar essas assinaturas.

Para quem usa um iPhone ou iPad, as coisas são mais bem organizadas e você pode acessar suas assinaturas de várias maneiras diferentes.

Neste caso, você pode cancelar a assinatura através da App Store ou no aplicativo Apple TV +. Ambos são iguais, porque estão nas configurações de sua conta.

Basta abrir um dos aplicativos, tocar no ícone da conta no canto superior direito e gerenciar as assinaturas. Você verá pelo que está pagando, então pode tocar e cancelar.

No Mac, você tem várias opções porque, novamente, você tem várias rotas para sua conta da Apple e, em seguida, as assinaturas que possui. Você pode apenas usar as opções do navegador acima, se desejar.

A Apple geralmente irá direcioná-lo para o Apple Music, uma ressaca dos dias em que o iTunes era tudo (na verdade, nas próprias páginas de ajuda da Apple há um link que tentará abrir o Music para fazer isso), mas você também pode acessar suas assinaturas no aplicativo Loja. Este é o mesmo painel de configurações como se você acessasse sua conta Apple ID através das Preferências do Sistema - então é mais fácil ir direto para a App Store.

Abra a App Store e toque no ícone inferior esquerdo e, em seguida, em "ver informações" no topo da próxima página. Role para baixo até Gerenciar e você verá Assinaturas - onde você pode clicar para cancelar o que quiser.

O método mais fácil é usar o método do navegador conforme detalhado acima, caso contrário, a Apple o direcionará para as assinaturas de sua conta no aplicativo Music (antigo iTunes).

Se estiver instalado, tudo bem, mas se não estiver, você não deseja instalá-lo apenas para remover uma assinatura e, em seguida, desinstalar o aplicativo novamente, portanto, use o método do navegador.

Escrito por Chris Hall.