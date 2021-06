Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a WWDC 2021 , a Apple apresentou um novo recurso para o Mac. Bem, tecnicamente, também é para o iPad, mas será habilitado com a atualização do software macOS Monterey. Chamado de Controle Universal, ele permitirá que você controle vários dispositivos Apple, como um iMac, MacBook e iPad, todos com o mesmo teclado e mouse. Aqui está o que você precisa saber.

A Apple está atualizando seu sistema de Continuidade com Controle Universal. Ele permite que você trabalhe com um único mouse e teclado e alterne entre o Mac e o iPad para uma experiência perfeita, sem necessidade de configuração. Você pode arrastar e soltar conteúdo entre dispositivos, com o mouse movendo-se por todos os monitores como se estivessem presos.

O Universal Control estará disponível quando o macOS Monterey e o iPadOS 15 forem lançados para os consumidores no outono de 2021. Atualmente, os betas dos desenvolvedores dessas atualizações de software estão disponíveis para teste, e os betas públicos estão definidos para chegar neste verão. No entanto, recomendamos que você espere até que o macOS Monterey e o iPadOS 15 sejam lançados oficialmente ainda este ano antes de usar o Controle Universal em todos os seus dispositivos Apple, apenas para garantir que eles estejam livres de quaisquer bugs ou falhas.

Como o Universal Control ainda não está oficialmente disponível (embora você possa testá-lo no beta do desenvolvedor Monterey), tudo descrito abaixo está sujeito a alterações.

A Apple demonstrou o Controle Universal durante a WWDC 2021. O vice-presidente sênior de Engenharia de Software da Apple Craig Federighi mostrou como ele poderia usar o Controle Universal para dar os toques finais em uma ilustração Procreate em seu iPad e, em seguida, passar para uma apresentação em seu MacBook. Tudo o que ele fez foi colocar seu iPad ao lado de seu Mac. Sem qualquer outra configuração, Federighi tocou o trackpad do MacBook e moveu o cursor em direção ao iPad, e então o iPad o reconheceu automaticamente. Organizado!

Embora a Apple tenha dito que nenhuma configuração é necessária, presumivelmente, seus dispositivos Apple precisarão ser registrados com o mesmo ID Apple e rodando na mesma rede. Também estamos supondo que a capacidade de desativar o Controle Universal também estará enterrada em suas Configurações de Continuidade. Avisaremos você à medida que aprendermos mais.

Durante a apresentação de Federighi, o cursor do MacBook saltou completamente do laptop para a tela do iPad. Ele poderia então usar o cursor para controlar o tablet.

Melhores aplicativos Android 2021: o guia final Por Maggie Tillman · 12 Junho 2021

Ele também fez uma demonstração movendo o cursor para frente e para trás sem esforço entre os dois dispositivos. Novamente, usando apenas o trackpad do seu MacBook, ele clicou e fechou um documento Procreate em seu iPad e voltou para a tela inicial do iPad. Ele até passou entre as páginas dos aplicativos. Federighi também pode controlar seu iPad com o teclado embutido do MacBook. Ele abriu o Spotlight e digitou Notas para abrir o aplicativo. Ele então usou a guia Comando para voltar para Procriar.

Por fim, Federighi mostrou como arrastar e soltar arquivos entre dispositivos. Ele pegou um desenho em Procreate em seu bloco e começou a fazer uma palestra em seu Mac.

Uma das partes mais legais do Universal Control é que você pode usá-lo com vários Macs e iPads - não apenas dois. Durante a apresentação de Federighi, ele mostrou como o Universal Control pode funcionar em um iMac, MacBook e iPad ao mesmo tempo. Usando o teclado e o trackpad do MacBook, ele controlou seu iMac próximo. Ele também passou a usar o teclado e o mouse do iMac. Com eles, ele arrastou uma imagem de texto no Procreate em seu iPad em todos os três dispositivos para o Final Cut em seu iMac.

Você pode usar o Controle Universal em qualquer Mac executando macOS Monterey e qualquer iPad executando iPadOS 15. Para ver se seus dispositivos são elegíveis, consulte nossos guias:

O Pocket-lint apresenta resumos de recursos no macOS Monterey e no iPadOS 15. A Apple também tem um comunicado à imprensa detalhando o Universal Control aqui.

Escrito por Maggie Tillman.