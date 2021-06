Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a WWDC 2021, a Apple anunciou algumas melhorias para o Apple ID e iCloud. Uma dessas melhorias, a recuperação de conta, permite que você volte para sua conta caso esqueça sua senha ou seja bloqueado. A Apple promete que é seguro, fácil de configurar e rápido de usar.

Aqui está o que você precisa saber.

A recuperação de conta é um novo recurso para sua conta Apple ID. Com ele, agora você terá a opção de adicionar pessoas em quem confia, como familiares e amigos, a uma lista de "Contatos de Recuperação". Eles nunca terão acesso à sua conta. Mas, se você esquecer sua senha, pode ligar para eles para obter um "Código de Recuperação", que você deve inserir em seu dispositivo para obter acesso à sua conta.

A recuperação de conta e a capacidade de configurar contatos de recuperação estarão disponíveis quando iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey forem lançados para os consumidores no outono de 2021. Atualmente, os betas do desenvolvedor dessas atualizações de software estão disponíveis para teste e os betas públicos estão definidos para chegar neste verão. No entanto, você provavelmente desejará esperar até que sejam lançados oficialmente no final deste ano, para garantir que estejam livres de quaisquer bugs e falhas importantes antes de começar a usar a recuperação de conta.

Como a recuperação de conta ainda não está disponível para consumidores (embora você possa testá-la no iOS 15 para desenvolvedores beta), tudo abaixo está sujeito a alterações.

Antes de configurar a Recuperação de conta, certifique-se de que todos os seus dispositivos Apple estejam registrados com o seu ID Apple e executando a versão mais recente do iOS, iPadOS e macOS.

As pessoas que você escolher para ser um contato de recuperação devem ter mais de 13 anos e um dispositivo Apple.

Vá para as configurações. Clique no seu ID Apple A primeira opção na tela Configurações. Selecione Senha e segurança. Vá para a opção Recuperação de conta e selecione-a. Selecione Adicionar contato de recuperação. Desbloqueie esta opção usando o ID Facial. Ou desbloqueie-o usando sua opção de desbloqueio padrão. Digite sua senha Apple ID. Siga as instruções na tela.

Você pode adicionar mais de um contato. Presumivelmente, eles precisarão consentir e aceitar o convite de seu dispositivo Apple para ser seu contato de recuperação oficial. Em algum momento, você precisará fornecer um código de aprovação ao seu contato de recuperação por telefone ou pessoalmente para ajudar a verificar sua identidade.

Uma vez que seus Contatos de Recuperação estejam configurados, a qualquer momento quando você precisar obter acesso à sua conta Apple ID - digamos que você esqueceu sua senha ou foi bloqueado - você precisará fazer uma chamada telefônica para sua pessoa de confiança e solicitar um Código de Recuperação de eles. A Apple ainda não deu detalhes de como eles serão capazes de encontrar e fornecer esse código para você. Estamos supondo que você precisa acionar algo na seção Recuperação de conta em seu aplicativo Configurações, mas isso não está muito claro.

Iremos atualizá-lo quando soubermos mais.

Quando o seu contato de recuperação fornece o código de recuperação para você, a Apple diz para "seguir as instruções na tela para recuperar o acesso". Novamente, não está muito claro como seu dispositivo saberá que você está pronto para inserir um código, a menos que você o tenha acionado de alguma forma. O Pocket-lint ainda não conseguiu chegar aqui, pois o recurso está atualmente em beta.

Nós também! O Pocket-lint planeja atualizar este guia assim que tivermos as informações mais recentes sobre como funciona a recuperação de conta.

Escrito por Maggie Tillman.