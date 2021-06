O que é Apple Live Text e como funciona nas suas fotos?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a WWDC 2021 , a Apple apresentou uma nova maneira de tirar proveito do texto em fotos, sejam fotos de lugares que você visitou ou suas anotações manuscritas. O recurso é chamado de Texto Dinâmico. Ele abrange todo o sistema e funciona em todos os seus dispositivos Apple. Aqui está o que você precisa saber.

O Live Text usa inteligência no dispositivo e redes neurais profundas para desbloquear informações ou texto capturado em suas fotografias. A ideia é que você pode copiar notas de uma imagem de um quadro branco de sua reunião ou ligar para um número de um menu de restaurante que você tirou uma foto na semana passada. Existem vários casos de uso em que o Texto Dinâmico pode ajudá-lo a encontrar rapidamente o que você está procurando e descobrir mais em suas fotos.

A Apple demonstrou o Live Text na WWDC 2021 e deu alguns exemplos de como você pode usar o recurso em sua vida cotidiana, como:

A Apple deu o exemplo das notas em um quadro branco - você pode simplesmente tirar o iPhone, tirar uma foto do quadro branco e um indicador aparecerá no canto inferior direito. Quando você toca nele, o texto é destacado e você pode usar gestos normais de seleção de texto para copiá-lo. A partir daí, você pode alternar para seu aplicativo de notas ou aplicativo de correio e colar o texto para salvar para mais tarde ou compartilhar com outras pessoas. Handy, certo?

O Live Text funciona com as fotos que você tira no momento e com as da sua biblioteca. A Apple usou o exemplo de uma foto de um amigo em um restaurante com palavras visíveis no fundo de um edifício. Com o Live Text, você pode selecionar facilmente esse texto e, em seguida, selecionar Lookup nas opções disponíveis que aparecem para descobrir mais, incluindo qual restaurante está retratado, o que ele serve e saber sua localização.

Agora, digamos que você receba uma foto de um amigo no aplicativo Mensagens. O Live Text também funcionará nessas imagens. Usando outro exemplo de foto em que o número de um restaurante pode ser visto no fundo, a Apple disse que você pode simplesmente aumentar o zoom no número, tocar no indicador de Texto ao Vivo e, em seguida, o texto será reconhecido instantaneamente com um link. Toque nele e você poderá ligar para aquele lugar.

Além de ser capaz de manipular e alavancar texto em fotos, a Apple disse que você também pode usar o Texto ao Vivo para procurar informações sobre objetos e cenas reconhecidas. Basta tocar em uma foto e você pode procurar informações como a raça de um cachorro ou o tipo de uma flor. O Live Text também funciona para livros de arte, natureza, animais de estimação e pontos de referência. Estamos supondo que a Apple continuará a adicionar ao que o Live Text pode fazer ao longo do tempo também.

O Live Text é compatível com qualquer tipo de foto que você tira, envia para você ou armazena em sua biblioteca de fotos, e também funciona em todo o sistema da Apple, o que significa que você pode usá-lo com capturas de tela, Quick Look e até mesmo fotos na web .

O Live Text estará disponível para iPhone, iPad e Mac. Dito isso, alguns relatórios afirmam que o Live Text no iPhone e iPad só funcionará em modelos com o chip A12 Bionic ou melhor, o que significa que você precisará de dispositivos Apple de 2018 em diante para usá-lo.

No lançamento, o Live Text suporta sete idiomas: inglês, chinês (simples e tradicional), francês, italiano, alemão, espanhol e português.

Melhores aplicativos Android 2021: o guia final Por Maggie Tillman · 11 Junho 2021

O Live Text estará disponível quando iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey forem lançados para os consumidores no outono de 2021. Atualmente, os betas dos desenvolvedores dessas atualizações de software já estão disponíveis para fins de teste, e os betas públicos estão definidos para chegar neste verão. No entanto, você provavelmente vai querer esperar até que eles sejam lançados oficialmente no final deste ano antes de usá-los e o Live Text, para garantir que estejam livres de quaisquer bugs e falhas.

Escrito por Maggie Tillman.