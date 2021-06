Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você provavelmente armazena muitas informações em seus dispositivos Apple e no iCloud. Você pode até querer que amigos ou entes queridos possam acessar seus dados e memórias amadas após sua partida.

Se for esse o caso, você pode simplesmente configurar o Digital Legacy. Veja como.

Na WWDC 2021 , a Apple anunciou um novo programa que virá com o iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey. Chamado de Digital Legacy, ele basicamente permite que você passe suas informações para familiares e amigos em caso de falecimento. Você poderá adicionar "contatos herdados" à sua conta. Então, quando você sair, eles podem simplesmente solicitar acesso e, em seguida, suas informações serão entregues.

A capacidade de adicionar contatos herdados estará disponível quando iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey forem lançados para os consumidores no outono de 2021. Atualmente, os betas do desenvolvedor dessas atualizações de software estão disponíveis para teste, e os betas públicos estão definidos para chegar neste verão . No entanto, você provavelmente desejará esperar até que sejam lançados oficialmente no final deste ano, para garantir que estejam livres de quaisquer bugs importantes.

Como o Digital Legacy ainda não está disponível para consumidores (nem o iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey) , o processo de inscrição no programa e adição de um contato legado não está claro. A Apple não forneceu uma demonstração durante a WWDC 2021, mas mostrou algumas imagens, das quais podemos obter alguns detalhes. Esperamos testar em breve o recurso na versão beta do desenvolvedor iOS 15.

A Apple disse que você pode adicionar um contato herdado do seu iPhone. Presumivelmente, esse recurso será enterrado no aplicativo Configurações em algum lugar, possivelmente na seção ID da Apple. A partir daí, você poderá adicionar várias pessoas em quem confia para ter acesso aos dados em sua conta após sua morte. Embora ainda não esteja claro como adicionar contatos herdados, parece que você pode adicionar adultos e crianças.

Estamos supondo que quem é adicionado como um contato herdado deve primeiro consentir e aceitar o convite antes de ser adicionado oficialmente.

A Apple mostrou a tela Legacy Contact no iOS, mas essa tela também pode estar disponível em outros dispositivos Apple. Afinal, a empresa mencionou que você pode acessar os dados de seus entes queridos no iCloud.com ou no iPhone, iPad e Mac deles.

Agora, se você já foi um contato do Legacy, a Apple disse que poderá solicitar acesso aos seus dados via Digital Legacy. Novamente, ainda não se sabe como isso funcionará. Presumivelmente, você fará isso de seu próprio iPhone ou dispositivo Apple - possivelmente por meio de Ajustes ou do iCloud em algum lugar. A Apple disse que você precisará fornecer uma cópia de uma certidão de óbito para realmente solicitar o acesso.

Assim que sua solicitação for aprovada, a Apple disse que o bloqueio de ativação do dispositivo Apple de seu ente querido será removido e, em seguida, você poderá acessar seus dados pessoais em icloud.com ou baixar uma cópia de privacy.apple.com. Em um dispositivo iOS ou dispositivo iPadOS, você pode até restaurar seus dados de um Backup do iCloud. Você também pode acessar os dados do iCloud em um Mac.

Parece que você será capaz de acessar os dados do iCloud de sua pessoa querida e os dados da conta da Apple ID. Isso inclui coisas como fotos, notas e correio. Mas você não poderá acessar ou visualizar suas informações de pagamento, assinaturas, mídia licenciada ou dados armazenados nas Chaves. Novamente, todos esses dados estarão acessíveis na web ou em dispositivos Apple, então você terá opções.

Não, assim que você solicitar acesso, a Apple fornecerá uma data de expiração. Após essa data, sua conta e dados serão excluídos. Será interessante ver se a Apple oferece maneiras fáceis para você transferir coisas como fotos antes que elas desapareçam para sempre.

Nós também! A Pocket-lint planeja atualizar este guia assim que tivermos as informações mais recentes sobre como o Digital Legacy funciona.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 11 Junho 2021

Escrito por Maggie Tillman.