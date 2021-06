Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na WWDC 2021 , a Apple anunciou um novo recurso de mensagens para todo o sistema, projetado para revelar conteúdo compartilhado anteriormente com você. Chamado apropriadamente de Compartilhado com Você, ele funciona com seis aplicativos diferentes da Apple no lançamento, como o Apple News. Destina-se a tornar mais fácil para você revisitar coisas que seus amigos e familiares enviam para você em Mensagens - como artigos.

É mais fácil pensar em Compartilhado com Você como um recurso de Mensagens da Apple que cria uma nova seção "Compartilhado com Você" nos aplicativos Apple Photos, Apple Music, Apple News, Safari, Apple Podcasts e Apple TV. Qualquer conteúdo compartilhado com você em Mensagens aparecerá nesses aplicativos da Apple em "Compartilhado com você" para acesso rápido e fácil.

Basicamente, se um amigo lhe enviar uma foto, lista de reprodução, artigo, site, podcast ou filme em Mensagens, você verá que o conteúdo aparecerá nas seções "Compartilhado com você" de seus aplicativos da Apple. Por exemplo, as fotos compartilhadas aparecerão no aplicativo Fotos, as listas de reprodução aparecerão no aplicativo Música e os artigos no aplicativo Notícias e assim por diante. É simples.

Durante uma demonstração de Compartilhado com você, a Apple mostrou que a seção Compartilhado com você aparece na guia Ouça agora do aplicativo Apple Music. A partir daí, você pode reproduzir facilmente uma lista de reprodução compartilhada e até mesmo adicioná-la à sua biblioteca.

No aplicativo Fotos, o conteúdo Compartilhado com você fica na guia Para você, bem como em Fotos e memórias em destaque. As fotos compartilhadas com você também são adicionadas automaticamente à sua biblioteca. Curiosamente, a Apple disse que o Photos é inteligente o suficiente para mostrar as fotos que você "realmente gosta" - então você não terá que se preocupar com screenshots ou memes desordenados.

Já o aplicativo de TV possui uma linha Compartilhado com Você. Isso tem todos os filmes e programas de seus amigos compartilhados em Mensagens.

A Apple não deu demonstrações de como o Compartilhado com Você funcionará no Apple News, Safari ou Podcasts, mas pode-se presumir que todos eles também terão seções "Compartilhado com você" fáceis de localizar, exibindo o conteúdo enviado em Mensagens.

Melhores aplicativos Android 2021: o guia final Por Maggie Tillman · 10 Junho 2021

Não. A Apple também disse que você pode fixar conteúdo rapidamente em Mensagens para elevá-lo em Compartilhado com você. Organizado.

Compartilhado com você estará disponível em Mensagens e funcionará com os aplicativos da Apple quando o iOS 15 , iPadOS 15 , tvOS 15 e macOS Monterey forem lançados ainda este ano. Atualmente, os betas do desenvolvedor dessas atualizações estão disponíveis para teste, e os betas públicos estão definidos para chegar neste verão. Mas você provavelmente vai querer esperar até que eles sejam lançados oficialmente no final deste ano.

Como Compartilhado com você ainda não está oficialmente disponível para os consumidores, tudo descrito aqui está sujeito a alterações.

Aqui está a cobertura do Pocket-lint da palestra do Dia Um WWDC 2021:

Escrito por Maggie Tillman.