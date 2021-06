Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a WWDC 2021 , a Apple anunciou uma atualização massiva do FaceTime em uma tentativa de torná-lo melhor competir com o Zoom e outros serviços de videochamada que explodiram no ano passado. Como parte dessa atualização, ele introduziu um novo recurso, chamado SharePlay, que basicamente transforma o FaceTime em um serviço de monitoramento. Aqui está o que você precisa saber.

Quando você está em uma ligação do FaceTime, o SharePlay permite que você traga música para a sua ligação para uma experiência de escuta compartilhada, assista a filmes e programas de TV com seus amigos em sincronia enquanto tem conversas em tempo real e compartilhe sua tela. No lançamento, ele funcionará com muitos aplicativos de terceiros, incluindo o TikTok, para que você possa trazer todos os tipos de conteúdo para suas chamadas do FaceTime.

O SharePlay está disponível no novo aplicativo FaceTime, que será lançado oficialmente com as atualizações de software iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey ainda este ano. Atualmente, os betas do desenvolvedor dessas atualizações estão disponíveis para teste, e os betas públicos estão definidos para chegar neste verão. Mas você provavelmente vai querer esperar até que eles sejam lançados oficialmente no final deste ano.

Existem três coisas principais que você pode fazer com o SharePlay: ouvir juntos, assistir juntos e compartilhar sua tela.

Digamos que você esteja em uma videochamada FaceTime com um amigo falando sobre uma música ou álbum que você adora. Com o SharePlay, você pode começar a reproduzir a música que está discutindo de maneira fácil e imediata. Tudo o que você precisa fazer é abrir o aplicativo Apple Music, encontrar a música ou álbum, pressionar play e escolher ouvir junto. A música começará em sincronia para todos na chamada.

A melhor parte é que todos na chamada podem adicionar músicas a uma fila e, em seguida, compartilhar controles de reprodução, como pausar ou pular.

Quando você está em uma ligação FaceTime, você pode usar o SharePlay para iniciar um watch party, ou o que a Apple chama de experiência de "Conteúdo Compartilhado". Basta abrir o aplicativo de TV ou um aplicativo de streaming e pressionar play. Você e seus amigos podem assistir em sincronia.

Como o SharePlay funciona em todo o sistema em dispositivos Apple, você pode deixar o aplicativo de streaming e, em seguida, abrir outro aplicativo para, digamos, pedir retirada, e uma visualização de imagem e imagem permitirá que você continue vendo seus amigos e o vídeo que você está desfrutando. A Apple disse que os controles estão "sempre acessíveis com apenas um toque". Você pode até acessar o Mensagens para bater um papo enquanto assiste.

Se preferir assistir em uma tela maior, você pode estender o vídeo para sua Apple TV e assisti-lo lá enquanto compartilha o momento com seus amigos pelo FaceTime em seu iPhone. Apesar de usar vários dispositivos, todos estarão sincronizados.

Ao fazer uma demonstração do SharePlay, a Apple usou o exemplo de alguém navegando nas listas do Zillow e querendo fazê-lo ao vivo com seus futuros colegas de quarto. O compartilhamento de tela é uma maneira simples e eficaz de fazer isso - e funciona em dispositivos Apple.

Além do Apple Music e do aplicativo Apple TV, o SharePlay funciona com outros aplicativos populares e serviços de streaming, porque a Apple criou uma API SharePlay para desenvolvedores. A Apple já disse que está trabalhando com certos parceiros, incluindo Disney +, Hulu, HBO Max, o aplicativo da NBA, Twitch, TikTok, MasterClass, Zillow, Paramount +, ESPN + e outros.

Como o SharePlay não está oficialmente disponível para os consumidores, nem as atualizações do iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey, o processo de uso do recurso para iniciar um relógio FaceTime está sujeito a alterações.

Atualmente, é assim que funciona o processo na versão beta do desenvolvedor.

Abra o novo aplicativo FaceTime no seu iPhone ou iPad. Você verá duas opções: Crie um Link Novo FaceTime. Toque em Criar um link. Assim que o link aparecer, toque no botão “i”. Ele está próximo ao “Link do FaceTime” na próxima seção. Escolha a opção “Compartilhar link” no menu.

Escolha um método para compartilhar o link de chamada do FaceTime. Você pode compartilhar via mensagem de texto, WhatsApp, e-mail, Messenger, etc. Você também pode simplesmente copiar o link e mover para um aplicativo e compartilhá-lo dessa forma.

Você pode aprender mais sobre como ingressar em uma chamada do FaceTime por meio de um link no guia detalhado do Pocket-lint. O usuário da Apple que criou o link do FaceTime precisará tocar no botão “verificar” em seu dispositivo para permitir que outras pessoas participem da chamada.

Assim que você e seus amigos participarem do grupo de exibição, inicie um aplicativo de streaming de vídeo compatível, como o aplicativo de TV, Disney +, Hulu ou Paramount +, escolha um filme ou programa para assistir juntos e pronto! Todos assistirão em sincronia.

O novo aplicativo FaceTime inclui uma tonelada de outras atualizações e melhorias para ‌FaceTime‌, incluindo suporte de áudio espacial, um modo de isolamento de voz para bloquear o ruído de fundo, uma exibição em grade para ver todos os participantes e links FaceTime, que - pela primeira vez - pode permitir Usuários de Android e PC juntam-se às suas chamadas FaceTime. Saiba tudo sobre o novo FaceTime aqui.

Escrito por Maggie Tillman.