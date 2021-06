Compartilhamento de saúde da Apple: o que é e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está configurada para atualizar seu aplicativo Health no iOS 15, que permitirá aos usuários compartilhar seus dados de saúde com outras pessoas.

Isso vai ser ótimo para aqueles com pais idosos, uma condição que precisa ser regularmente compartilhada com um médico ou talvez um personal trainer interessado em garantir que você esteja fazendo os exercícios que eles estabeleceram. Mas como isso funciona? Estamos examinando mais de perto o que está por vir.

O novo recurso virá com o iOS 15 e será pré-instalado no seu iPhone . Você terá que habilitar o compartilhamento para compartilhar seus dados e só você pode instigar o compartilhamento. Outras pessoas não poderão solicitar que você compartilhe seus dados pessoais de saúde com elas.

Você também poderá ver com quem está compartilhando ou quem está compartilhando com você diretamente no aplicativo, embora você tenha que se lembrar de parar de compartilhar com eles em vez de a Apple oferecer um desligamento automático após um tempo específico.

Por estar embutido no aplicativo Health no iOS, você poderá compartilhar todas as estatísticas que já está coletando, incluindo alguns novos acréscimos que virão especificamente para o iOS 15, que será lançado no final de 2021, como andar firme.

Você pode escolher compartilhar qualquer um dos mais de 100 tipos de dados já encontrados no aplicativo Apple Health que vem pré-instalado com iOS e a Apple diz que os usuários terão controle total sobre quais dados podem ser acessados por outras pessoas, incluindo a capacidade de gerenciá-los em um pessoa a pessoa.

Ao configurar o compartilhamento pela primeira vez, você será orientado por um processo de integração dentro do aplicativo para ajudá-lo a selecionar dados de saúde relevantes para compartilhar, com categorias de dados sugeridas onde você tem dados dos últimos seis meses.

Isso inclui coisas como sua contagem de passos diários, frequência cardíaca, dados de sono e outros detalhes que você tem coletado, como as medidas do seu corpo, por exemplo.

Você também pode escolher quais alertas de saúde serão compartilhados para que, se de repente você estiver tendo uma frequência cardíaca elevada, os membros da sua rede sejam alertados automaticamente.

Esses alertas incluem coisas como cardio-fitness e até mesmo ruído, talvez sugerindo que você pode ter saído de repente em uma estrada movimentada quando não deveria.

Quando ocorrer um alerta, ele será compartilhado como uma notificação com aqueles que você está compartilhando os dados e, em seguida, podem optar por enviar uma mensagem para você verificar se está tudo bem.

Atualmente disponível na versão beta do desenvolvedor e por meio de uma versão beta pública lançada em julho, você pode compartilhar seus dados com até 3 outras pessoas por vez, mas isso pode mudar quando o lançamento completo do iOS 15 for lançado no outono .

O novo recurso de compartilhamento de saúde não é apenas para membros da família que podem estar um pouco preocupados com sua saúde do dia a dia, mas também para seu médico.

O aplicativo atualizado também utiliza o recurso de resultados de laboratório já disponível no aplicativo Saúde e pode compartilhá-los de forma privada, permitindo que seu médico os veja de seu sistema eletrônico de saúde. Nos Estados Unidos, os fornecedores incluem Dr Chrono, Athenahealth, Cerner e Allscripts, com a promessa de outros fornecedores a bordo no futuro.

Embora você possa não se importar muito se engordou alguns quilos antes de suas férias caírem no domínio público, o vazamento de outros problemas de saúde pode causar preocupação.

A Apple afirma que os dados que você escolhe para compartilhar são criptografados quando em trânsito e enquanto no dispositivo de um usuário quando bloqueado por uma senha, ID facial ou Touch ID. A Apple também afirma que não tem acesso a essas informações.

O objetivo da partilha de saúde com a sua família ou com o seu médico é permitir que os utilizadores possam controlar-se uns aos outros a partir de uma perspectiva de saúde muito mais do que as competições amigáveis já disponíveis no Apple Fitness.

Embora o caso de uso óbvio possa ser ajudar pais idosos a garantir que estão bem, podemos facilmente ver isso sendo adotado por personal trainers para garantir que você esteja fazendo os exercícios ou exercícios prometidos.

No momento, é um a um quando se trata de compartilhar os dados, mas você também pode ver facilmente isso sendo expandido para permitir que grupos de forma que um clube de observadores de peso possa compartilhar o progresso individual.

Os novos recursos de compartilhamento de saúde devem ser lançados "no outono", o que geralmente significa em algum momento de setembro junto com novos iPhones.

Escrito por Stuart Miles.