Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a WWDC 2021 , a Apple anunciou um novo recurso do FaceTime: links do FaceTime. Com esse recurso projetado para competir com o Zoom, qualquer pessoa - incluindo usuários de Android e PC com Windows - pode participar de uma chamada do FaceTime.

Aqui está o que você precisa saber.

Novo recurso FaceTime

Inicie chamadas e vídeo chamadas com usuários que não sejam da Apple

No novo aplicativo FaceTime, que é lançado junto com iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey ainda este ano, você pode criar um link para uma conversa do FaceTime e compartilhá-lo com outras pessoas, mesmo que elas não tenham um dispositivo Apple, que significa que o ‌FaceTime‌ não está mais limitado apenas aos usuários da Apple. Eles podem simplesmente entrar na chamada por meio de um navegador da web. Os usuários que não são da Apple podem participar de uma chamada individual ‌FaceTime‌ ou até mesmo de uma chamada ‌FaceTime‌ de Grupo.

Os links do FaceTime agora estão disponíveis para teste na versão beta do desenvolvedor

O lançamento oficial acontecerá ainda este ano

A capacidade de gerar links FaceTime estará disponível quando iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey forem lançados para os consumidores no outono de 2021.

Atualmente, os betas do desenvolvedor dessas atualizações de software já estão disponíveis para fins de teste, e os betas públicos estão definidos para chegar neste verão. No entanto, você provavelmente desejará esperar até que sejam lançados oficialmente no final deste ano, para garantir que estejam livres de quaisquer bugs e falhas importantes.

Dispositivo Apple (executando iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey)

Novo aplicativo FaceTime

Navegador Chrome ou Edge

Você precisa de um usuário Apple - com um iPhone, iPad ou Mac executando iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey, respectivamente - para iniciar uma chamada ‌FaceTime‌, gerar um link FaceTime e compartilhá-lo com outras pessoas. Os usuários que não são da Apple podem participar de chamadas usando os navegadores Chrome ou Edge. As videochamadas requerem suporte à codificação H.264.

Como os links do FaceTime não estão oficialmente disponíveis para os consumidores, nem as atualizações do iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey, o processo de geração de um link do FaceTime para iniciar uma chamada com usuários de Android ou PC com Windows está sujeito a alterações. Atualmente, é assim que funciona o processo na versão beta do desenvolvedor.

Abra o novo aplicativo FaceTime no seu iPhone ou iPad. Você verá duas opções: Crie um Link

Novo FaceTime. Toque em Criar um link. O aplicativo FaceTime irá gerar instantaneamente um link. Ele aparecerá na tela, abaixo de uma seção "Próximos".

Siga as etapas acima para gerar um link. Assim que o link aparecer, toque no botão “i”. Ele está próximo ao “Link do FaceTime” na próxima seção. Escolha a opção “Compartilhar link” no menu.

Escolha um método para compartilhar o link de chamada do FaceTime com um dispositivo Android.

Você pode compartilhar via mensagem de texto, WhatsApp, e-mail, Messenger, etc.

Você também pode simplesmente copiar o link e mover para um aplicativo e compartilhá-lo dessa forma.

É fácil. Basta tocar no link enviado e entrar na conversa. (Mais uma vez, como os links do FaceTime ainda não estão oficialmente disponíveis para os consumidores, o processo para ingressar em uma chamada FaceTime com um dispositivo Android ou PC com Windows está sujeito a alterações. Abaixo está como o processo funciona no beta do desenvolvedor.)

Toque no link do FaceTime que você recebeu no seu dispositivo. Você precisa da versão mais recente do Chrome ou Edge para abrir o link. Digite seu nome para entrar na ligação FaceTime. Você não precisa de uma conta da Apple. Toque no botão “Entrar” na tela. Isso enviará uma notificação ao usuário da Apple que criou o link. Você verá uma mensagem “Aguardando permissão ...” na parte inferior da tela. O usuário da Apple precisará tocar em um botão “verificar” para permitir que você participe da chamada.

O novo aplicativo FaceTime inclui uma tonelada de outras atualizações e melhorias para ‌FaceTime‌, incluindo suporte de áudio espacial, um modo de isolamento de voz para bloquear o ruído de fundo, uma exibição em grade para ver todos os participantes e um recurso SharePlay que é como um grupo de observação. Saiba tudo sobre o novo FaceTime aqui.

Escrito por Maggie Tillman.