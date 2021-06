Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a WWDC 2021 , a Apple anunciou uma atualização para seu serviço de assinatura paga iCloud. Essa atualização é chamada de iCloud + (ou iCloud Plus).

A Apple apresentou o iCloud + como algo que combina "tudo o que você adora no iCloud, com alguns novos recursos excelentes".

Quando o iCloud + for lançado no final deste ano, haverá três recursos premium adicionados. O iCloud + e seus novos recursos estarão disponíveis para todos os assinantes do iCloud, e todos os planos do iCloud + podem ser compartilhados com pessoas no mesmo grupo de Compartilhamento Familiar. A Apple também não está mudando os preços do iCloud, o que faz você se perguntar por que a empresa criou um novo nome "iCloud +" se custa o mesmo que iCloud e simplesmente adiciona novos recursos para todos.

Com o iCloud +, você obtém acesso a todos os recursos básicos do iCloud - como Fotos, Backup e iCloud Drive - além de recursos premium adicionais.

Em qualquer dia, você pode usar uma variedade de redes para navegar na web, seja a internet em sua própria casa ou uma rede Wi-Fi pública enquanto estiver fora e em trânsito. Nos bastidores, provedores de rede e sites podem combinar sua identidade e histórico de navegação para criar perfis detalhados sobre você. Agora, para ajudar a proteger sua identidade e privacidade online (especificamente, por meio do navegador Safari), o iCloud + vem com um recurso chamado Private Relay.

Ele permite que você navegue pelo Safari no que a Apple descreveu como "uma forma ainda mais segura e privada". Basicamente, ele garante que o tráfego que sai do seu dispositivo seja criptografado - para que ninguém possa interceptá-lo e lê-lo - e coloca todas as suas solicitações por meio de duas retransmissões de Internet separadas. É algo muito geek, mas o resultado final é que ninguém, incluindo a Apple, será capaz de ver quem você é ou quais sites você está visitando. Ele faz isso sem afetar o desempenho também.

Em outras palavras, a retransmissão privada será o serviço VPN integrado do Safari.

Você já se preocupou em compartilhar seu endereço de e-mail pessoal, como ao preencher um formulário na web?

Bem, com Hide My Email, você pode compartilhar um endereço único e aleatório que encaminhará mensagens para sua caixa de entrada pessoal. Este recurso do iCloud + é integrado às configurações do Mail, Safari e iCloud. A Apple disse que você pode configurar quantos endereços precisar e excluí-los a qualquer momento.

Aqueles de vocês que usam câmeras de segurança inteligentes para ficar de olho em suas casas podem aproveitar as vantagens do HomeKit Secure Video para conectar uma, cinco ou um número ilimitado de câmeras (dependendo do seu plano) - e nenhum vídeo contará contra o seu Armazenamento iCloud. Ele está incluído em sua assinatura.

Tecnicamente, a Apple também está introduzindo recursos para ajudar a gerenciar sua conta iCloud. Um novo recurso de recuperação permitirá que a Apple envie códigos de segurança para seus amigos ou familiares caso seu dispositivo seja perdido. Há também um programa “Digital Legacy” que permite que você escolha quem pode acessar seus arquivos após sua morte.

Todos os recursos do iCloud + devem ser incluídos nos planos existentes do iCloud sem nenhum custo adicional. Isso significa que, nos EUA, o iCloud + terá o preço de:

50 GB com uma câmera HomeKit Secure Video por US $ 0,99 por mês

200 GB com até cinco câmeras HomeKit Secure Video por US $ 2,99 por mês

2 TB com um número ilimitado de câmeras HomeKit Secure Video por US $ 9,99 por mês

Os assinantes do iCloud serão atualizados para o iCloud + automaticamente no outono de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.