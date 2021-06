O iPhone permitirá que você compartilhe dados de saúde com seus entes queridos ou um médico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos recursos interessantes - e potencialmente controversos - da nova versão do iOS da Apple é que você pode escolher compartilhar seus dados de saúde com alguém de sua escolha. O recurso está chegando aos usuários nos EUA primeiro.

Agora, a pessoa com quem você está compartilhando pode ser seu parceiro - o que funcionará de maneira muito semelhante à forma como você compartilha dados de atividades no momento - mas também pode ser um médico ou outro profissional de saúde, como um cuidador de uma pessoa mais velha, lacunas nas informações podem ser preenchidas entre compromissos ou visitas.

E, o que é crucial para muitos, também pode ser um pai de quem você está cuidando. A organização de saúde envolvida precisará ser configurada para isso.

No próprio aplicativo Saúde, há uma nova guia Compartilhamento. A Apple diz que você "tem controle total sobre quais dados eles compartilham e com quem ... Para a pessoa que recebe essas informações, os dados compartilhados são apresentados com importantes percepções e tendências destacadas."

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 8 Junho 2021

Você também pode optar por compartilhar certos tipos de dados de saúde, como frequência cardíaca, quedas detectadas, horas de sono ou minutos de exercício.

Também vem no iOS 15 a capacidade de armazenar suas imunizações e resultados de testes no aplicativo Health. Claro, no momento há muito interesse neste tópico e sim - se o provedor de saúde permitir, você pode baixar a prova do seu jab COVID-19 de um navegador ou código QR e carregá-lo no aplicativo .

O aplicativo Saúde agora obtém mais dados de tendências - 20 tipos de frequência cardíaca em repouso a sono e condicionamento cardiovascular - para que você possa ver como está sua saúde ao longo do tempo. As metas podem ser rastreadas e você também pode coletar informações de aplicativos e dispositivos de terceiros como antes. A parte Heath Records do aplicativo ficou mais fácil de entender e visualizar as informações que você deseja ver.

Anteriormente, tínhamos detecção de queda no Apple Watch e agora foi um passo adiante com Walking Steadiness - onde seu iPhone irá monitorar como você trabalha e avisá-lo de forma proativa se você tiver pouca estabilidade em seus pés.

A Apple diz que a métrica foi desenvolvida como parte do estudo Apple Heart and Movement , que analisou mais de 100.000 participantes em todas as idades. A empresa afirma que esse é o maior conjunto de dados já usado para estudar o risco de queda.

O WatchOS também introduz a medição da frequência respiratória durante o sono - novamente com o objetivo de visualizar as tendências ao longo do tempo.

Escrito por Dan Grabham.