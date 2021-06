Como ligar o Apple Music Lossless Audio e fazê-lo funcionar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O áudio sem perdas agora está disponível no Apple Music. Lançado como parte da palestra WWDC 2021 da Apple, agora está disponível a capacidade de ouvir faixas com qualidade melhor do que o CD de 24 bits 48kHz e ainda mais alto.

Você tem que pular alguns aros para obtê-lo, no entanto. E você precisará do equipamento certo.

Veja como fazer o áudio sem perdas funcionar no Apple Music em seu iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Embora milhões de trilhas estejam agora disponíveis no Lossless Audio, você não terá acesso a elas automaticamente. O áudio sem perdas é desativado por padrão (para salvar armazenamento e / ou dados).

Explicamos como ligá-lo e ajustar as configurações de qualidade. Usamos um iPhone 12 Pro Max, mas as mesmas etapas devem funcionar em seu iPhone e / ou iPad com iOS 14.6 / iPadOS 14.6 ou superior.

Primeiro, vá para as configurações do seu dispositivo iOS ou iPadOS. Role para baixo até Música, toque nela e, em seguida, role para baixo até Qualidade de áudio e toque nisso também.

Na página de configurações de qualidade de áudio, você verá que o áudio sem perdas será desativado por padrão. Você precisa tocar no controle deslizante para ligá-lo.

Isso desbloqueará os diferentes modos de qualidade para áudio sem perdas. Você pode alterar cada um individualmente, dependendo se deseja economizar dados ou espaço de armazenamento.

Cada um dos menus de streaming / download oferece as mesmas configurações de qualidade. A menos que você possua um DAC (conversor digital para áudio) USB separado, você vai querer escolher Lossless.

Nota: a Apple fornece estimativas aproximadas sobre o tamanho do arquivo de cada formato. A menos que você tenha um plano de dados ilimitado, talvez não goste de fazer streaming de áudio sem perdas de 36 MB por trilha de áudio - mais de cinco vezes um arquivo de qualidade padrão (alta). Nesse caso, você pode querer definir apenas os downloads como Lossless e baixar todas as músicas que deseja reproduzir quando estiver no Wi-Fi em casa.

Assim que as configurações do Apple Music estiverem concluídas, você precisará baixar novamente todos os álbuns já armazenados em seu iPhone ou iPad - independentemente de sua versão baixada agora apresentar um símbolo Lossless sob a capa do álbum ou não.

Toque no ícone de marca no canto superior direito da página do álbum no Apple Music para iniciar o processo.

Você será perguntado se deseja remover os downloads em uma janela pop-up, toque nessa opção.

Agora toque no ícone de seta no canto superior direito para obter a nova versão de áudio sem perdas.

Depois de fazer o download, você terá as faixas de áudio sem perdas armazenadas em seu iPhone ou iPad. Agora tudo que você precisa é do kit certo para ouvi-los.

Sady, você não pode ouvir áudio sem perdas por meio de fones de ouvido sem fio - nem mesmo os próprios AirPods ou AirPods Max da Apple.

Você vai precisar de fones de ouvido com fio, portanto, e do próprio adaptador de conector Lightning para 3,5 mm da Apple (ou um equivalente USB-C em um iPad Pro).

Você também deve se certificar de que seus fones de ouvido são capazes de renderizar 44.1kHz ou 48kHz de 24 bits - áudio sem perdas, basicamente.

Nesse caso, conecte-os ao adaptador e você ouvirá os benefícios.

Infelizmente, você não pode ouvir o áudio sem perdas de alta resolução de 192 kHz de 24 bits da Apple através do adaptador da Apple. Você precisará de um DAC de terceiros dedicado para isso. Este é um dispositivo que fica entre o seu iPhone e os fones de ouvido que processa o áudio de forma independente. Eles costumam ser razoavelmente caros e você precisará de um cabo Lightning para USB adicional (A ou C dependendo do dispositivo).

Você também pode ouvir o áudio sem perdas por meio de uma Apple TV ou Mac.

Em um Mac executando macOS 11.4 ou superior, você deve clicar em Música> Preferências na barra de menus ao executar o aplicativo Apple Music. Clique na guia Reprodução e ative Sem perdas em Qualidade de áudio. Você também pode escolher a qualidade aqui, embora você também precise de um DAC externo para Hi-Res Lossless.

Além disso, o áudio sem perdas só pode ser ouvido por meio de uma conexão com fio do Mac - para fones de ouvido, receptor AV ou alto-falantes.

Em um Apple TV 4K executando tvOS 14.6 ou superior, você precisa ir para Ajustes> Música e selecionar Qualidade de Áudio. Selecione Áudio sem perdas.

Isso só funcionará quando o Apple TV 4K estiver conectado a um receptor AV. Apenas o Apple TV 4K pode reproduzir áudio sem perdas. O Hi-Res Lossless ainda não está disponível na Apple TV.

Escrito por Rik Henderson.