As atualizações do FaceTime destacam o maior problema de software da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ninguém poderia ter previsto o que 2020 traria. A propagação da pandemia forçou as pessoas ao isolamento, dividiu escritórios e espaços de trabalho, rompeu uma divisão na sociedade social para a qual as pessoas não estavam preparadas.

A tecnologia rapidamente entrou na brecha, fechando essa divisão e unindo as pessoas novamente. Houve um vencedor claro neste mundo derrubado: Zoom .

O sucesso do Zoom foi meteórico. Com uma combinação de acesso gratuito, muitos recursos e conveniência de plataforma cruzada, o Zoom se tornou sinônimo de chat de vídeo, de amigos individuais a grupos, educação, conferências e negócios.

Microsoft e Google estavam errados, com Skype e Teams, ou Hangouts e Meet, ficando um passo atrás e houve uma corrida rápida para apresentar produtos úteis - mas estava claro que todos estavam seguindo o exemplo de Zoom.

A Apple nem fez parte dessa conversa.

Na WWDC 2021 , a Apple anunciou uma série de atualizações em seu aplicativo FaceTime , que parecia uma lista de verificação de recursos do Zoom - desfoque de fundo, cancelamento de ruído de fundo, suporte multiplataforma por meio de navegadores, capacidade de usar links de convite para encontros agendados, uma grade visualizar e muito mais.

A Apple, é claro, polvilhou um pouco de molho especial no FaceTime que você não encontrará em outro lugar, como Spatial Audio e SharePlay (embora as partes do relógio tenham sido amplamente apoiadas em outros lugares), apenas para torná-lo um pouco mais emocionante.

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 8 Junho 2021

É uma coleção de recursos que teria sido muito bem-vinda em 2020, quando a videochamada estava crescendo, mas os usuários da Apple esperarão até setembro de 2021 para que esses recursos sejam lançados.

Embora a data não tenha sido totalmente confirmada para os novos recursos, a Apple os destaca como parte do iOS 15 , a nova versão de seu software que esperamos ver com o lançamento do próximo iPhone .

Isso foi 18 meses após o primeiro balão ter subido e o Zooming se tornar nosso novo herói.

Esses novos recursos do FaceTime não estão chegando em tempo hábil para resolver a situação que os originou - eles perderam totalmente o barco.

Uma defesa pode ser que o FaceTime é um aplicativo para o consumidor, mas isso não impediu o Google de atualizar o Duo com recursos semelhantes há mais de um ano.

O que isso realmente destaca é a limitação de ter atualizações de aplicativos centrais vinculadas à versão do software. Embora o registro de atualização da Apple seja invejado por muitas plataformas - Android especialmente - nesta situação ele não está funcionando para seus usuários, está prejudicando-os.

Enquanto a Apple vai lançar o iOS 15 para o iPhone 6S e modelos mais recentes em um grande despejo, não podemos deixar de sentir que alguns desses recursos deveriam ter aparecido quando eram realmente necessários.

Escrito por Chris Hall.