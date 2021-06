Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quantos dispositivos Apple você possui? Um, dois, três, muitos até mais? As chances são de que, seja qual for o número, não é suficiente se você deseja obter todos os benefícios do ecossistema da Apple.

A Conferência Mundial de Desenvolvedores deste ano ( WWDC ) viu a Apple anunciar uma série de novos recursos para iOS 15 , iPadOS 15 , WatchOS 8 eMacOS 12 Monterey com um grande esforço para nos convencer de que, para obter o máximo do que a Apple faz, precisamos pensar em ter mais do que apenas um iPhone, um iPad ou um Mac.

No ano anterior, a apresentação foi direta e focada em uma análise simples dos novos aplicativos, o que eles fazem e por que você deve se importar.

Este ano, porém, a Apple teve que lidar com um novo problema criado por ela mesma. As tecnologias que desenvolveu e deseja exibir não estão apenas isoladas em um único aplicativo e um único sistema operacional, mas, em vez disso, alcançam as entranhas de seus vários sistemas operacionais e vários dispositivos.

Há muito o que aprender, principalmente porque os dias de apenas um sistema operacional com um punhado de aplicativos em silos incapazes de se comunicarem entre si estão definitivamente acabados.

Agora, os aplicativos da Apple são de longo alcance nos vários sistemas operacionais que a Apple oferece e, para obter o máximo de tudo, você precisará de vários dispositivos apresentando várias disciplinas.

A Apple não revelou apenas um novo recurso limitado a um novo aplicativo ou dispositivo, mas recurso após recurso que não apenas se espalhou por vários aplicativos dentro do mesmo sistema operacional, digamos iOS 15, por exemplo, mas por vários dispositivos dentro da família Apple: Mac, iPad, iPhone, Apple Watch ou Apple TV.

Uma mensagem aqui, aparece ali, um programa de TV assistido com amigos em trânsito agora sincroniza em casa, uma foto curtida em um dispositivo aparece em outro. Ao mesmo tempo, o usuário aparentemente não precisa fazer nada fora do comum.

A Apple vai até permitir que você avise quando a frequência cardíaca de um membro da família aumentar repentinamente, embora não tenhamos certeza de que queremos saber isso sempre, se é que você nos entende.

Como qualquer cliente da Apple saberá, a Apple sempre falou com orgulho sobre seu ecossistema e os laços estreitos entre os vários dispositivos que fabrica, mas na WWDC virtual deste ano, vimos tudo em ação e fomos empurrados para a frente do palco como uma groupie excessivamente zelosa ansiosos para mostrar seu amor pela banda.

O novo recurso de controle universal, por exemplo, mostra isso lindamente.

Ele permite que você arraste algo do seu iPad para o seu Mac e até mesmo para outro iMac quando todos estiverem na sua mesa, todos controlados pelo mesmo teclado e mouse como se cada dispositivo fosse meramente uma extensão do outro.

Ou a nova capacidade do navegador Safari de sincronizar guias instantaneamente e sem problemas enquanto você navega, para que possa alternar entre seus vários dispositivos com facilidade.

E por que se concentrar tanto nesses tipos de recursos? Porque a Apple não está apenas permitindo que você tire o máximo proveito de um dispositivo que está usando naquele exato momento, mas ao mesmo tempo está ansiosa para encorajá-lo a usar e possuir mais dispositivos para maximizar o que for possível.

Isso não é ruim, mas alguns podem achar que estão perdendo por possuir apenas um dispositivo Apple.

Escrito por Stuart Miles.