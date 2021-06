O aplicativo Wallet da Apple agora pode abrir seu quarto de hotel ou casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte do iOS 15, a Apple aprimorou o aplicativo Wallet com vários novos parceiros, incluindo fabricantes de fechaduras para hotéis e domésticos, como Hyatt, Evergreen, Latch, Schlage e Assa Abloy. Sim, em breve você poderá receber a chave digital do seu quarto de hotel quando estiver pronta ou até mesmo abrir a porta da sua casa.

E com o suporte UWB , você não precisa necessariamente remover o telefone da bolsa se o UWB for compatível. O UWB já é usado com a Apple Car Key, o que significa que você pode desbloquear um carro, como modelos BMW selecionados.

A Apple Wallet também está incorporando cartões de identificação, como carteiras de motorista. No entanto, esse recurso está restrito a alguns estados dos EUA por enquanto, mas será interessante ver se ele o torna mais longe. A Apple aparentemente diz que a autoridade de transporte dos EUA (TSA) já está trabalhando em como aceitá-lo.

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 7 Junho 2021

O UWB foi introduzido com o chip U1 dentro do iPhone 11. Desde então, ele foi integrado à linha do iPhone 12, bem como Apple Watch Series 6, HomePod mini e Apple AirTags. Dispositivos de terceiros também podem funcionar com UWB no iOS para que você possa localizá-los em Find My.

Escrito por Dan Grabham.