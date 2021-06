Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No WWDC 2021 , a Apple anunciou uma grande atualização do FaceTime, provavelmente em um esforço para competir melhor com o Zoom e outros serviços de videochamada que explodiram em popularidade no ano passado. Como resultado, ele desenvolveu novos recursos para FaceTime, como áudio espacial, isolamento de voz, links ‌FaceTime‌, SharePlay e muito mais. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Os usuários de Android e PC com Windows podem finalmente ingressar em chamadas do FaceTime, à medida que o FaceTime chega à web. Anteriormente, o serviço de videochamada era limitado a usuários do aplicativo FaceTime em dispositivos iOS e Mac.

O FaceTime está apresentando um recurso semelhante ao Zoom: a capacidade de gerar um link para uma chamada agendada, para que você possa compartilhá-lo com outras pessoas com antecedência. Você pode enviar links para uma chamada via iMessage, e-mail, WhatsApp, Calendário e muito mais. Os links também funcionam com o Android diretamente do navegador.

O SharePlay permite que um grupo de pessoas assista ou ouça a mesma coisa ao mesmo tempo, para que você possa obter músicas, vídeos ou compartilhar sua tela. Alguns dos principais parceiros oferecerão suporte ao recurso no lançamento, como Disney +, Hulu, HBO Max e Twitch. Apple Music e Apple TV + também o suportam.

O áudio espacial deve dar a sensação de que você está sentado na mesma sala que a pessoa com quem está falando em uma chamada de vídeo. Ou, se você estiver em uma chamada em grupo, as pessoas na chamada soarão espalhadas pela sala, de preferência.

A Apple disse que o isolamento de voz é um recurso de aprendizado de máquina que bloqueia o ruído ambiente e prioriza sua voz para que soe super nítida e clara

A Apple anunciou mais atualizações do FaceTime em breve, como uma opção de visualização em grade e a opção de desfocar o fundo com o “modo retrato”.

A data de lançamento não foi anunciada imediatamente. Acreditamos que muitos desses novos recursos serão lançados com o iOS 15 no outono de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.