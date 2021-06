Um evento secreto da Apple Music hoje à noite verá o lançamento do Spatial Audio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Apple está prestes a lançar seu recurso de áudio espacial anunciado anteriormente para a Apple Music. O recurso pode ser anunciado em um evento separado que ocorre logo após a apresentação da conferência de desenvolvedores da Apple .

O evento parece ter vazado por meio de um vídeo postado no Reddit e relatado pela MacRumors . A hora do evento parece ser 12h00 PT, portanto, duas horas após o início da palestra padrão.

O aprimoramento do Apple Music foi anunciado junto com o áudio sem perdas, mas enquanto milhões de faixas estarão disponíveis em qualidade sem perdas, as faixas de Áudio Espacial estarão apenas na casa dos milhares. Apenas alguns dispositivos são compatíveis com áudio espacial e / ou Apple Music sem perdas.

Spatial Audio usa tecnologia Dolby Atmos e reproduz automaticamente faixas aprimoradas de Spatial Audio em todos os AirPods e fones de ouvido Beats com um chip H1 ou W1.

O Spatial Audio também funciona com os alto-falantes integrados nas versões mais recentes dos dispositivos iPhone, iPad e Mac, embora não espere que o alto-falante do iPhone soe incrível de repente por causa da tecnologia. A gama HomePod também o suportará com uma atualização.

Os dispositivos precisam estar executando pelo menos iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 ou tvOS 14.6 ou posterior.

A Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC) acontece entre agora e 11 de junho de 2021. A palestra de abertura acontece hoje às 10h (PDT), 13h (EDT), 18h (BST).

