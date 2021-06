Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, a Apple Music adicionará Lossless Audio e Spatial Audio com Dolby Atmos, com uma estimativa anterior revelando que os dois novos formatos chegarão este mês. E, considerando que o WWDC começa na segunda-feira, não ficaríamos surpresos se sua chegada coincidisse com a conferência de desenvolvedores.

No entanto, alguns proprietários de dispositivos Apple estão relatando que ambos já aparecem em seus aplicativos do Apple Music.

Nós não o vimos, mas alguns usuários europeus postaram no Twitter que apareceram pop-ups aconselhando-os a baixar Spatial Audio com Dolby Atmos ou versões sem perdas de álbuns.

Então, o que há com o Apple Music? Por um momento, recebi um pop-up dizendo que preciso baixar um álbum novamente para obter o Dolby Atmos. Depois de fazer isso, o tipo de música foi para a mídia HLS. Agora está de volta ao streaming AAC - Barry van Someren @ localhost (@bvansomeren) 1 de junho de 2021

Eles também viram novos logotipos, embora pareça que o álbum não foi baixado corretamente ou apenas a versão original AAC (em vez de ALAC) foi instalada em seu lugar.

Apple Music

空間 オ ー デ ィ ィ オ や ロ ス レ ス 、 デ ジ タ ル マ ス タ ー は ま だ MV だ け け 模 様 様pic.twitter.com/sftu8kIUuM Obtenha o soberbo Ivacy VPN por menos com esta incrível oferta de Natal Por Pocket-lint International Promotion · 2 Junho 2021 31 de maio de 2021

Os usuários mais atentos do Apple Music também terão notado que muitos álbuns agora vêm com o logotipo "Apple Digital Master". Isso foi adicionado com o iOS 14.6 e significa que o álbum em questão foi masterizado em 24 bits, pronto para reprodução sem perdas quando esse recurso for totalmente lançado.

Vamos mantê-lo informado sobre qualquer notícia de lançamento durante a WWDC na próxima semana. O Pocket-lint cobrirá todo o evento virtual e informará se e quando houver atualizações de software disponíveis.

Escrito por Rik Henderson.