Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para comemorar o Dia da Conscientização sobre Acessibilidade Global em 20 de maio, a Apple anunciou vários recursos de acessibilidade para seus usuários com deficiência motora, visão, audição e cognitiva.

Aqui está tudo novo e quando você pode começar a usar os recursos.

Os sons de fundo da Apple têm como objetivo minimizar as distrações para ajudar os usuários a manter o foco, a calma ou o descanso. É um recurso focado na neurodiversidade para quem gosta de ruído branco. Sons de ruído balanceados, claros ou escuros estão disponíveis, bem como sons do oceano, da chuva ou de riachos. Eles podem ser configurados para tocar continuamente e até mesmo ser mixados em outros sons e sons do sistema para mascarar ruídos insuportáveis.

Aqueles com mobilidade limitada podem aproveitar um novo recurso AssistiveTouch para controlar o Apple Watch sem ter que tocar na tela ou nos controles. Sensores de movimento integrados, o sensor óptico de frequência cardíaca e o aprendizado de máquina no dispositivo permitem que o Apple Watch detecte o movimento muscular e a atividade do tendão para controlar um cursor na tela. A Apple disse que o AssistiveTouch será lançado ainda este ano.

Novos Memojis com tubos de oxigênio, implantes cocleares e um capacete macio estão chegando.

Ainda este ano, o iPadOS oferecerá suporte a dispositivos de rastreamento ocular de terceiros para que os usuários possam controlar o ‌iPad‌ com os olhos.

Com o SignTime, os usuários podem se comunicar com a AppleCare e atendimento ao cliente de varejo usando a American Sign Language nos EUA, a British Sign Language (BSL) no Reino Unido ou a French Sign Language (LSF) na França - tudo por meio de um navegador da web. SignTime é lançado em 20 de maio de 2021.

Uma atualização do VoiceOver fornecerá aos usuários mais detalhes sobre pessoas, texto, dados de tabela e outros objetos em imagens. O VoiceOver também descreve a posição de uma pessoa ao lado de outros objetos nas imagens e, em seguida, com a marcação, os usuários podem adicionar descrições de imagem às suas próprias fotos.

Os usuários poderão personalizar suas configurações de exibição e tamanho de texto por aplicativo, tornando mais fácil para os deficientes visuais ver a tela.

A Apple está lançando suporte para aparelhos auditivos bidirecionais para permitir conversas por telefone e FaceTime com as mãos livres. Os modelos da próxima geração de parceiros certificados pela MFi também devem chegar ainda este ano.

As acomodações dos fones de ouvido adicionarão suporte para audiogramas, para que os usuários possam personalizar seu áudio importando os resultados dos testes de audição.

As ações de som substituem botões físicos e interruptores por sons da boca, como clique, estouro ou "ee". É para usuários não verbais.

A Apple lançará a maior parte de seu novo recurso de acessibilidade no final do ano em seus vários produtos e serviços. Eles podem até chegar com a atualização do iOS 15 que a Apple deve apresentar na WWDC 2021 neste verão.

Escrito por Maggie Tillman.