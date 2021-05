Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, o Apple Music adicionará alguns novos recursos - Lossless Audio e Spatial Audio com suporte para Dolby Atmos.

Ambos irão melhorar as faixas de áudio de maneiras diferentes, para apresentar uma melhor experiência de audição. Mas o que cada um deles oferece exatamente? E você precisa de novos dispositivos para aproveitá-los ao máximo?

Nós explicamos tudo bem aqui.

Apple Music Lossless Audio é a marca dada às faixas de música no serviço que estão em um formato de resolução mais alta do que o normal. Isso significa que você pode ouvir música que não foi compactada e, portanto, retém todos os detalhes e nuances das gravações originais.

Quando uma faixa é compactada para um tamanho de arquivo menor, como um MP3 ou o próprio AAC da Apple, algumas das informações de áudio podem ser perdidas. Um arquivo compactado pode ser até 90 por cento menor do que um arquivo sem perdas, mas geralmente é renderizado a uma taxa de bits e frequência mais baixas. A maioria dos serviços de streaming usa esses formatos como padrão para economizar largura de banda de streaming ou espaço de armazenamento do dispositivo.

O áudio sem perdas é renderizado em taxas de bits e frequências muito mais altas e, portanto, ocupa mais espaço ou largura de banda. No entanto, a qualidade do áudio se beneficia como resultado. Compare a mesma faixa reproduzida em um CD com a de um serviço de streaming padrão e você deverá ser capaz de identificar os desvios com clareza - até mesmo ouvir sons de fundo que você possa ter perdido anteriormente.

O Lossless Audio da Apple Music, portanto, oferece aos usuários a opção de ouvir faixas de música com taxa de bits mais alta, com várias opções "lossless". Ele usa o tipo de arquivo ALAC (Apple Lossless Audio Codec) e oferece dois tipos diferentes; Áudio sem perdas em qualidade de CD (16 bits a 44,1 kHz) ou Áudio sem perdas de alta resolução (24 bits a 48 kHz). Há também uma opção para acessar trilhas de áudio sem perda de alta resolução com taxa de bits ainda mais alta (24 bits a 192kHz), embora você possa precisar de equipamento de áudio especializado para reproduzi-las.

A Apple oferecerá todo o seu catálogo de músicas - mais de 75 milhões de faixas - em Lossless Audio.

Além do áudio sem perdas, o Apple Music adicionará áudio espacial com suporte para Dolby Atmos .

Essas faixas foram remixadas para incluir vários canais ao redor e acima do ouvinte, para dar a impressão de que ele ou ela está sentado no meio do estúdio de gravação ou de um show ao vivo. É semelhante ao formato 3D Reality Audio da Sony, que dá a impressão de canais através de fones de ouvido estéreo regulares.

Haverá milhares de músicas disponíveis no Spatial Audio, mas a lista de dispositivos suportados é, na verdade, bem pequena. Quando tocado com fones de ouvido, como AirPods e Beats com um chip H1 ou W1, os ouvintes ouvirão música vinda de todos os cantos. Esperamos que eventualmente também se estenda a sistemas Dolby Atmos e soundbars, como o Sonos Arc . No entanto, não parece ser compatível no lançamento.

A Apple está oferecendo Lossless Audio sem nenhum custo extra como parte de uma assinatura do Apple Music . O mesmo vale para Spatial Audio com suporte para Dolby Atmos.

Uma assinatura do Apple Music custa £ 9,99 / $ 9,99 por mês (£ 4,99 / $ 4,99 para estudantes). Um plano família está disponível por £ 14,99 / $ 14,95 por mês.

Melhores aplicativos para iPhone 2021: o guia definitivo Por Maggie Tillman · 18 Maio 2021

Como alternativa, você pode obter o Apple Music como parte do pacote Apple One, que também inclui Apple TV +, Apple Arcade e armazenamento iCloud por £ 14,95 / $ 14,95 por mês (£ 19,95 / $ 19,95 por mês para acesso familiar). News + e Fitness + também podem ser adicionados, além de um aumento no armazenamento do iCloud (para 2 TB) por £ 29,95 / $ 29,95 por mês.

Os planos Apple Music e Apple One vêm com um período de teste gratuito para iniciantes.

O áudio sem perdas e o áudio espacial com suporte para Dolby Atmos estarão automaticamente disponíveis para assinantes do Apple Music em junho (como parte de uma atualização do iOS 14.6).

O áudio sem perdas não estará acessível por padrão, independentemente de você ter baixado a atualização mais recente ou não. Isso evita que você use acidentalmente seus dados móveis, por exemplo, pois as faixas sem perdas podem consumir muita largura de banda.

Em vez disso, você precisa ligá-lo indo para Ajustes no seu iPhone ou iPad, role para baixo até Música e selecione Qualidade de Áudio . Lá, você poderá escolher entre as diferentes resoluções.

Esta é talvez a pergunta de um milhão de dólares e algo que ficará mais claro depois que os formatos estiverem disponíveis.

O Apple Music Lossless Audio pode ser reproduzido em um iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

As faixas de áudio sem perdas podem ser ouvidas atualmente por meio de fones de ouvido com fio; atualmente, não podem ser transmitidas para fones de ouvido sem fio, incluindo AirPods. Os AirPods Max da própria Apple também não são suportados, mesmo quando conectados através da porta Lightning.

Para ouvir faixas de áudio sem perda de alta resolução, você também precisará de equipamento externo, como um DAC USB (conversor digital para analógico) que fica entre o dispositivo e os fones de ouvido.

Nenhum alto-falante sem fio é compatível no momento, o que inclui o HomePod e o HomePod mini da Apple.

São as melhores notícias para os proprietários de fones de ouvido da Apple quando se trata de áudio espacial com suporte para Dolby Atmos. Todos os fones de ouvido Apple e Beats compatíveis com o chip H1 ou W1 poderão ser usados com as novas mixagens surround quando reproduzidos em um iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Você também pode ouvi-lo vindo dos alto-falantes internos de um iPhone, iPad, MacBook Pro ou HomePod, embora prejudique um pouco o objeto ouvir o áudio Dolby Atmos através dos alto-falantes estéreo de um iPhone. Uma Apple TV 4K também reproduz Dolby Atmos por meio de uma TV ou receptor AV compatível (como ocorre com os filmes compatíveis).

Na verdade, a Apple Music está um pouco atrasada para a festa quando se trata de reprodução de música em alta resolução e sem perdas.

Outros serviços de streaming, incluindo Tidal, Qoboz e Amazon Music, oferecem planos com qualidade Master ou streaming de música HD e downloads há algum tempo.

Onde a Apple é diferente é que está adicionando a oferta aprimorada em cima de seu serviço existente de graça. Outros tradicionalmente cobram mais quanto maior for a qualidade.

Isso levou a Amazon a remover a taxa premium de seu serviço Amazon Music HD . Agora também é gratuito para assinantes do Amazon Music Unlimited.

Escrito por Rik Henderson.