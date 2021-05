A Apple Music confirma áudio sem perdas para todo o seu catálogo de músicas sem nenhum custo extra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou a tão esperada notícia de que todo o seu catálogo de música com mais de 75 milhões de músicas estará disponível em áudio sem perdas de alta qualidade usando ALAC (Apple Lossless Audio Codec) de até 24 bits a 192 kHz. Além do mais, o áudio sem perdas está disponível sem nenhum custo extra do que uma assinatura padrão do Apple Music .

Isso é um golpe na cabeça de outros fornecedores que já cobram mais por streaming de alta qualidade, bem como o Spotify, que ainda não lançou seu nível HiFi .

ATUALIZAÇÃO: Amazon Music Unlimited agora também anunciou que seu nível HD também está disponível sem custo extra.

O áudio espacial com suporte para Dolby Atmos permitirá um som surround envolvente para aqueles que ouvem Apple Music nos dispositivos apropriados.

A Apple diz que, por padrão, o Apple Music reproduz automaticamente faixas Dolby Atmos em todos os fones de ouvido AirPods e Beats com um chip H1 ou W1, bem como os alto-falantes integrados nas últimas versões de dispositivos iPhone, iPad e Mac. Observe que a lista não inclui o intervalo de HomePod.

A Apple Music aparentemente adicionará novas faixas do Dolby Atmos constantemente e fará a curadoria de um conjunto especial de listas de reprodução do Dolby Atmos. Os álbuns disponíveis no Dolby Atmos terão um emblema em sua página de detalhes. "Milhares de canções" estarão disponíveis no lançamento. Anteriormente, o Tidal era compatível com Atmos Music junto com Amazon Music HD com Echo Studio.

Para começar a ouvir Lossless Audio, os assinantes que usam a versão mais recente do Apple Music podem ativá-lo em Ajustes> Música> Qualidade de Áudio. Aqui, você pode escolher diferentes resoluções para diferentes conexões, como celular, Wi-Fi ou para download. O nível Lossless da Apple Music começa na qualidade de CD, que é de 16 bits a 44,1 kHz (quilohertz), e vai até 24 bits a 48 kHz e pode ser reproduzido nativamente em dispositivos Apple. Para audiófilos, o Apple Music também oferece alta resolução sem perdas até 24 bits a 192 kHz.

Correções - [17/05/2021] Atualizado para refletir a mudança da Amazon em seu nível de HD.

