Rumores ganham força em torno do Apple Music Hi-Fi, teaser revelado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - ATUALIZAÇÃO: a Apple Music agora confirmou o áudio sem perdas para todo o seu catálogo de músicas sem nenhum custo extra .

A Apple provocou um próximo anúncio em sua plataforma Apple Music. A revelação - em uma data não especificada - quase certamente envolverá streaming de alta qualidade e sem perdas. O pequeno vídeo, que envolve apenas o logotipo da Apple Music, pode ser encontrado no aplicativo Music no Mac e no iPad.

Esperamos que o serviço ofereça duas opções, provavelmente com dois preços: sem perdas (ALAC até 24 bits / 48kHz) ou sem perdas de alta resolução (ALAC até 24 bits / 192kHz). Há rumores de que o Dolby Atmost Music será compatível e, portanto, você pode usar isso com os recursos de áudio espacial do AirPods Pro e AirPods Max.

9to5Mac também encontrou novas referências para música Lossless e Hi Res Lossless no código-fonte do aplicativo da web Apple Music.

Nós sabemos que esse novo serviço - possivelmente chamado Apple Music Hi-Fi - pode estar chegando por um tempo e na semana passada foi revelado que o aplicativo beta do Android para o Apple Music continha um código que sugere que o serviço está para breve . "Os arquivos de áudio sem perdas usarão muito mais espaço no seu dispositivo" e "O streaming sem perdas consumirá muito mais dados" são avisos contidos no aplicativo.

Também esperamos que a Apple revele o AirPods 3 em algum momento em breve, então parece lógico que tudo seria embrulhado em um anúncio musical bacana. Os novos AirPods devem ter uma haste mais curta e ser mais parecidos com os AirPods Pro em geral, embora sem as pontas de silicone e cancelamento de ruído ativo.

Escrito por Dan Grabham.