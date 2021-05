Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple parece estar preparando uma camada de streaming de alta fidelidade do Apple Music, e pode até ser anunciada com o AirPods 3 .

9to5Google olhou para o aplicativo beta da Apple Music para Android mais recente e encontrou menções de código de áudio de alta resolução. Eles alertam sobre o consumo de streaming de música sem perdas e seu impacto no espaço de armazenamento e nos dados. “Arquivos de áudio sem perdas ocuparão muito mais espaço em seu dispositivo”, disse uma referência. Enquanto outro disse: "O streaming sem perdas consumirá significativamente mais dados".

O aplicativo beta do Android também revela que o Apple Music pode ter duas opções para reprodução sem perdas: sem perdas (ALAC até 24 bits / 48 kHz) ou sem perdas de alta resolução (ALAC até 24 bits / 192 kHz). Lembre-se de que a Apple há muito tempo está comprometida com arquivos AAC de 256 kbps para iTunes e Apple Music.

No entanto, como essas novas informações agora podem ser descobertas no aplicativo beta do Android da Apple, pode-se presumir que a música sem perdas será ligada em breve. Além disso, ontem, um relatório não verificado da AppleTrack afirmava que novos AirPods poderiam ser anunciados junto com uma camada sem perdas do Apple Music.

Não vamos esquecer que a 9to5Mac também disse que referências ao áudio espacial Dolby Atmos foram encontradas recentemente no Apple Music no iOS. Some tudo isso e a Apple pode ter vários anúncios na manga. Manteremos você informado, é claro, e apresentaremos as últimas notícias de Cupertino no momento em que acontecem.

Escrito por Maggie Tillman.