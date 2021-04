Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está tornando mais fácil para os usuários da App Store encontrarem o que precisam, adicionando um novo recurso que sugere palavras para ajudar a refinar a pesquisa.

A pequena atualização está agora disponível em dispositivos iOS nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália após um período de teste que viu alguns usuários receberem o recurso antecipadamente. A mudança significa que, ao pesquisar, a App Store agora oferecerá uma linha de termos sugeridos que ajudam a restringir exatamente o que você está procurando.

Tocar em uma das palavras sugeridas atualiza a lista com escolhas mais relevantes, o que deve ajudar a reduzir a quantidade de rolagem necessária para encontrar o aplicativo certo.

Como você pode imaginar, é muito simples de usar. Com nossa brincadeira rápida, decidimos tentar e ver quais termos sugeridos surgiram quando tentamos encontrar um aplicativo para nos ajudar a cardar nossa partida de golfe.

Conforme demonstrado nas telas abaixo, a App Store inicialmente sugere jogos de golfe ao usar o termo de pesquisa golfe, embora sugira palavras como rastreador, scorecard, swing e notícias para ajudar a esclarecer as coisas. Quando selecionamos scorecard na lista, a App Store se adapta e filtra rapidamente a pesquisa.

Naturalmente, você ainda pode esperar que os anúncios façam parte do processo de pesquisa, com o resultado principal na App Store também visando se adaptar às suas solicitações de filtragem. E, em nosso teste rápido, esse slot seguiu o padrão da pesquisa refinada, pelo menos.

No entanto, é inteiramente possível - como acontece com qualquer mudança nos algoritmos de busca - que o movimento para refinar e acelerar as buscas também crie novos conflitos na forma como a Apple apresenta esses slots anunciados - especialmente considerando que nem todos os termos colherão palavras sugeridas no topo.

De qualquer forma, esta parece ser uma mudança pequena, mas útil para aqueles que procuram na App Store - e você pode esperar que ela caia em seu dispositivo em breve.

Escrito por Conor Allison.