Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está atualizando seu serviço Fitness + com novos tipos de exercícios, incluindo programas projetados para usuários grávidas e idosos.

O novo programa “Workouts for Pregnancy” oferece 10 treinos nas categorias de força, core e mindful cooldown da Apple. Eles têm cerca de 10 minutos de duração cada e incluem sugestões para modificar os exercícios à medida que a gravidez avança. O programa “Treinos para adultos mais velhos” consiste em oito treinos que requerem halteres leves ou alavancam o peso do corpo do usuário para o exercício. Eles também apresentam maneiras de usar cadeiras ou paredes para auxiliar conforme necessário.

Fitness + também inclui um programa "Treinos para iniciantes", que funciona até mesmo para usuários que retornam aos exercícios após um intervalo prolongado. Inclui ioga de baixo impacto, HIIT e aulas de força. Por último, o serviço de US $ 9,99 por mês está adicionando um novo episódio “Time to Walk” que tem como tema o Dia da Terra e apresenta Jane Fonda.

“Com mais opções para começar e permanecer ativo e saudável durante a gravidez, bem como em qualquer idade ou nível de condicionamento, esperamos que ainda mais pessoas sejam inspiradas a continuar avançando com nossa incrível equipe de treinadores apaixonados”, disse Jay Blahnik, da Apple diretor sênior de tecnologias de fitness, em um comunicado à imprensa .

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 16 Abril 2021

Exercícios para gravidez, exercícios para adultos mais velhos e exercícios para iniciantes e o episódio Jane Fonda Time to Walk serão lançados em 19 de abril de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.