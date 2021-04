Agora adicionado ao aplicativo Apple TV com integração total

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo Apple TV - que está disponível para iPhone, iPad, Apple TV e vários outros dispositivos - agora oferece suporte a Now (anteriormente Now TV).

O aplicativo da Apple TV já permite que os usuários pesquisem em uma variedade de serviços de streaming, incluindo Amazon Prime Video, BBC iPlayer, ITV Hub e o serviço TV + da própria Apple. A integração do Now significa que os usuários poderão usar o aplicativo Apple TV para pesquisar programas na plataforma e adicioná-los ao recurso Up Next dentro do aplicativo Apple TV, ajudando você a manter o controle de todas as coisas que você deseja assistir ou está assistindo em todas as várias plataformas de streaming.

Assim como com os outros serviços de streaming no aplicativo da Apple TV - se você clicar em reproduzir em um programa ou filme do Now, será direcionado para fora do aplicativo da Apple TV e entrar no aplicativo Now para transmiti-lo.

Todo o conteúdo do Now aparecerá nas várias seções do aplicativo Apple TV, permitindo aos usuários ver o que cada plataforma oferece facilmente, bem como pesquisar um programa ou filme e descobrir onde você pode assisti-lo, como Greys Anatomy . Infelizmente, a Netflix não é um parceiro atualmente, então você não vê programas e filmes disponíveis na Netflix.

A integração do Now significa que a guia Filmes no aplicativo da Apple TV agora exibirá filmes da oferta do Now, enquanto programas como The Flight Attendant e Your Honor também aparecerão em programas de TV, por exemplo. Há também uma seção dedicada ao Now, permitindo que você veja todos os programas e filmes disponíveis para transmissão a partir do Now, se você tiver uma assinatura.

Você pode ler mais sobre o aplicativo Apple TV e como ele funciona em nosso recurso separado , bem como como usá-lo no iPhone, iPad e iPod Touch .

Escrito por Britta O'Boyle.