Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo iMessage da Apple nunca esteve disponível no sistema operacional móvel do Google e, de acordo com depoimentos e e-mails de funcionários e executivos da Apple, há uma razão clara para isso: a Apple aparentemente pensa que é uma das razões pelas quais as pessoas não abandonam o iOS pelo Android .

Em ações judiciais da Epic Games , como parte de sua disputa legal com a Apple , a Epic argumentou que a Apple prende os clientes em seu ecossistema de dispositivos e que usa o iMessage como forma de fazer isso. Para apoiar seu argumento, a Epic citou escritos de três líderes de alto escalão em Cupertino: Eddy Cue, vice-presidente sênior de Software e Serviços de Internet da Apple; Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple; e o companheiro da Apple, Phil Schiller.

“O [motivo] mais difícil nº 1 para deixar o aplicativo universo da Apple é o iMessage ... iMessage equivale a um sério aprisionamento”, disse um ex-funcionário da Apple não identificado em um e-mail de 2016, ao qual Schiller respondeu: “Mudança O iMessage para Android vai nos prejudicar mais do que nos ajudar, este e-mail ilustra o porquê "

Enquanto isso, Federighi disse uma vez: “iMessage no Android serviria simplesmente para remover [um] obstáculo para as famílias do iPhone darem telefones Android aos seus filhos”.

De acordo com o arquivamento da Epic, Eddy Cue até admitiu que a Apple "poderia ter feito uma versão [do iMessage] no Android que funcionasse com iOS" para que "os usuários de ambas as plataformas pudessem trocar mensagens entre si perfeitamente". No entanto, isso nunca aconteceu, pois o iMessage ainda é apenas para iOS.

A Epic continua argumentando que serviços como o FaceTime também exasperam o ecossistema fechado que a Apple criou ao longo dos anos.

Escrito por Maggie Tillman.