O Apple Maps agora mostra locais de vacinação COVID-19 nos EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está tornando mais fácil para as pessoas localizar os locais de vacinação do COVID-19 e obter marcações para vacinação nos Estados Unidos.

O Apple Maps agora oferece locais de vacinas agregados do VaccineFinder, administrado pelo Hospital Infantil de Boston. Graças a uma atualização, os usuários da Apple podem pesquisar locais de vacinação próximos usando o Apple Maps ou perguntando ao Siri ("Onde posso obter uma vacinação COVID?").

Mais de 20.000 locais estão disponíveis no Apple Maps no lançamento, com mais sites a serem adicionados nas próximas semanas. Cada lista de localização de vacina no Apple Maps tem o horário de funcionamento e informações de contato do site, incluindo um link para o site do provedor para marcar uma consulta.

Lembre-se de que o Facebook também planeja adicionar informações do VaccineFinder ao seu Centro de Informações COVID , com o objetivo de ajudar seus usuários a se vacinarem e encontrar links que os ajudem a marcar as consultas de vacinação. O Centro de Informações COVID também está chegando ao Instagram.

Enquanto isso, o presidente Joe R. Biden anunciou recentemente durante um discurso televisionado que o governo federal dos EUA planeja lançar seu próprio site de descoberta de vacinas em ou até 1º de maio de 2020 - que é o mesmo dia em que todos os adultos nos EUA serão elegíveis para o COVID- 19 vacina.

Não está claro se a Apple planeja adicionar locais de vacinação para países além dos EUA, mas no ano passado, o Apple Maps adicionou locais de teste COVID-19 nos EUA, bem como Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Portugal, Cingapura, Taiwan e Tailândia.

Escrito por Maggie Tillman.