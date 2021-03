Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple oferece uma ferramenta fácil da web que permite transferir automaticamente todas as suas fotos e vídeos armazenados noiCloud Photos para o Google Photos . Transferir fotos e vídeos do iCloud não remove ou exclui o conteúdo armazenado com a Apple, apenas envia uma cópia para o Google Fotos.

A ferramenta de transferência da Apple é realmente útil se você planeja mudar do iPhone para o Android . Lembre-se de que a transferência do seu conteúdo pode levar até uma semana para ser concluída. A Apple disse que usa esse tempo para verificar se a solicitação foi feita por você e para realmente fazer a transferência. Além disso, alguns dados e formatos disponíveis no iCloud Photos - como Smart Albums, Live Photos ou alguns arquivos RAW - podem não estar disponíveis durante a transferência.

Se tudo estiver OK para você, aqui está o que você precisa fazer. São apenas alguns passos e leva apenas alguns segundos para começar o processo.

Antes de começar a transferir suas fotos e vídeos do iCloud Photos para o Google Fotos, você precisa se certificar do seguinte:

Observação: o Google Fotos tem um limite de 20.000 fotos por álbum. Se você transferir um álbum com mais de 20.000 fotos, as fotos extras ainda serão transferidas, mas não serão adicionadas ao álbum.

Depois de classificar as opções acima, faça o acima para transferir suas fotos e vídeos do iCloud Photos para o Google Photos:

Acesse privacy.apple.com. Faça login com suas credenciais de ID Apple. Role para baixo e selecione: Transferir uma cópia de seus dados. Escolha para onde deseja transferir suas fotos. Selecione Google Fotos. Siga as instruções para concluir sua solicitação de transferência. Você será solicitado a fazer login em sua conta do Google para iniciar a transferência.

Você receberá uma notificação por e-mail sobre sua solicitação de transferência.

Você receberá outro e-mail quando a transferência for concluída.

Você pode verificar o status de sua solicitação aqui.

A ferramenta de transferência do iCloud Photos-to-Google Photos da Apple está inicialmente disponível para usuários nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, UE, Noruega, Suíça, Islândia, Liechtenstein, Austrália e Nova Zelândia.

