Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quantas vezes você baixou um aplicativo para experimentá-lo , apenas para ser forçado a concordar com um teste de três dias, seguido por taxas de assinatura de $ 7,99 por semana, a menos que você se lembre de cancelar? Isso acontece o tempo todo, mas, felizmente, a Apple pode em breve colocar um ponto final nisso.

A empresa está rejeitando aplicativos com preços extremos de compra dentro do aplicativo. Um e-mail que a Apple enviou recentemente para o desenvolvedor de aplicativos Ilia Kukharev (via Apple Insider ) observou que os revisores da Apple não aprovam aplicativos que sejam "fraudulentos". A Apple citou a Seção 3 das diretrizes de revisão da App Store, que esclarece que os revisores podem "rejeitar aplicativos caros que tentam enganar os usuários com preços irracionalmente altos".

Agora confirmado: a Apple está rejeitando aplicativos com preços irracionalmente altos para aplicativos internos e assinaturas.



Você tem que explicar por que está cobrando US $ 7,99 por semana. Por usar serviços pagos de terceiros ou algo semelhante.



// obrigado @aso_rad pela captura de tela. pic.twitter.com/8sDSny4604 - ilia kukharev (@ilyakuh) 19 de fevereiro de 2021

Esta política existe há algum tempo, mas a Apple nem sempre a aplicou.

Vários posts nos Fóruns de Desenvolvedores da Apple indicam que a Apple está finalmente sendo mais rigorosa, com desenvolvedores alegando que seus aplicativos foram rejeitados por tentar cobrar até US $ 39,99 por mês. A Apple também disse à 9to5Mac que está comprometida em manter a App Store um lugar seguro para descobrir e baixar aplicativos.

Para dar uma olhada nos melhores aplicativos disponíveis na app store, nenhum dos quais custa muito para ser usado, consulte o guia do Pocket-lint aqui.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 23 Fevereiro 2021

Escrito por Maggie Tillman.