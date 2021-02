Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está introduzindo relatórios de verificação de acidentes, perigos e velocidade de crowdsourcing no Apple Maps . O recurso, identificado por usuários testando o iOS 14.5 beta , nos lembra de uma funcionalidade semelhante encontrada no Waze e no Google Maps.

O recurso de relatório do usuário da Apple permite que você ou um passageiro pressione um novo botão Relatório na bandeja inferior para relatar um incidente ou perigo. Ou você pode fazer isso por meio do Siri, como dizendo “Ei, Siri, há um acidente” ou “há uma armadilha de velocidade aqui”.

O MacRumors também compartilhou capturas de tela do recurso funcionando na versão CarPlay do Apple Maps.

Lembre-se de que o Waze oferece relatórios de usuários há anos. Também está disponível no Google Maps desde 2019. A versão da Apple está um pouco atrasada e até parece ser menos aprofundada do que a concorrência atualmente.

Ainda assim, é bom ver que está chegando.

No início de fevereiro, a Apple lançou o primeiro beta do iOS 14.5 e iPadOS 14.5 iOS e macOS para os desenvolvedores testarem. Assim que o software for examinado, a Apple idealmente corrigirá todos os bugs e lançará oficialmente o software ao público. Isso pode acontecer em questão de semanas. Para uma análise mais detalhada de alguns dos maiores recursos que virão na atualização, consulte nosso guia.

Escrito por Maggie Tillman.