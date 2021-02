Apple Fitness + pode ser uma ótima solução de treino, mas está faltando esses 10 recursos principais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apple Fitness + juntou-se à infinidade de aplicativos de fitness doméstico em dezembro de 2020, competindo com nomes como Fiit, Peloton e até mesmo treinadores individuais como Joe Wicks e Bradley Simmonds.

O serviço de assinatura oferece uma série de exercícios de estilo estúdio, em vários tipos de atividades, embora, ao contrário de outros, tenha sido desenvolvido em torno do Apple Watch .

Embora ofereça boas bases, carece de recursos em comparação com seus concorrentes. Aqui está o que achamos que está faltando e impedindo a grandeza.

O Apple Fitness + permite que você selecione um tipo de treino: HIIT, Ioga, Core, Força, Esteira, Andar de bicicleta, Remo, Dança ou Recreio consciente. Em seguida, permite filtrar o treinador, o tempo e a música. Você pode fazer tudo, alguns ou nada disso.

E se você pudesse filtrar pela área do corpo que deseja focar, como no Fiit ? Alguns dias, queremos fazer uma sessão de HIIT da parte inferior do corpo, por exemplo, outros dias um alongamento da parte superior do corpo. Gostaríamos de ver a opção de filtrar por parte ou área corporal de destino. Há dias em que simplesmente não queremos agachar.

Não há programas de treinamento ou desafios no Apple Fitness + que o trazem de volta no dia-a-dia. Nada para impedi-lo de fazer um treino Fiit em um dia, Joe Wicks em outro, em vez de todos os treinos Apple Fitness +.

Programas de treinamento ou desafios mudariam isso. A Apple faz o desafio mensal de prêmios para o Apple Watch , como completar 20 treinos no Febraury para ganhar o Prêmio de fevereiro, então por que não ter um desafio como 15 sessões HIIT no Fitness + este mês e obter um distintivo de prêmio por isso também?

Ou tem um plano de ioga de duas semanas ou um desafio central de um mês como Joe Wicks está fazendo atualmente para fevereiro de 2021?

Este recurso segue o plano de treinamento e o recurso de desafios. O aplicativo do concorrente, Fiit, controlará o número de dias e semanas consecutivos que você treina usando-o, notificando-o e estimulando-o a fazer mais.

Gostaríamos de ver algo semelhante no Fitness +. Pode haver alguns dias em que fazer exercícios seja realmente a última coisa que você deseja, mas as sequências tornam-se um jogo, como fechar aqueles anéis do Apple Watch. Não sabemos sobre você, mas não gostamos de interromper nosso fluxo quando estamos em um rolo.

Fitness + é uma única guia no aplicativo Fitness, então, embora você possa rolar para baixo e obter diferentes seções, como novos exercícios naquela semana, não há outras guias na seção Fitness + para alternar. Para ver seus treinos concluídos, você deve ir para a guia Resumo e sair do Fitness +.

Gostaríamos de ver uma seção de estatísticas e uma seção de histórico de exercícios em algum lugar. O local mais lógico seria sua foto no canto superior direito da guia Fitness +. No momento, isso só oferece opções de vale-presente e seu nome e e-mail.

Em vez disso, gostaríamos de ver uma lista dos exercícios que você fez aqui, o número total de exercícios, o total de calorias que você queimou fazendo exercícios de condicionamento físico +, frequência cardíaca média durante os exercícios, quantos tipos de cada tipo de exercício você fez , por exemplo. Muitas opções que podem tornar a seção de perfil muito mais emocionante.

Já começou um treino, ficou no meio e simplesmente odiou? Talvez o treinador esteja entusiasmado demais para você, ou ele não explica as coisas da maneira que você gosta. Ou você simplesmente não gosta do estilo.

Gostaríamos da opção de dar feedback sobre os treinos Fitness + que fazemos quando terminamos. Não que possamos ser maldosos com os treinadores, mas sabemos se devemos evitar esse estilo, treino ou treinador no futuro e a seção Mais do Que Você Faz é ajustada de acordo. Fiit pede uma classificação do treino, seguida por uma classificação do treinador e música, entre outras coisas, e gostaríamos de ver algo semelhante no Fitness +.

Já existem alguns treinadores no Fitness + - 21 para ser mais preciso - mas poderia haver muito mais. Se você escolher HIIT ou Yoga, por exemplo, existem apenas três treinadores disponíveis. Felizmente, a Força tem seis, mas nosso ponto é que algumas áreas são mais fracas e definitivamente há espaço para expansão.

Gostaríamos de ver mais treinadores adicionados para variedade. Gostamos de Jamie-Ray, mas provavelmente não queremos fazer todos os nossos cinco exercícios semanais com ele.

Os exercícios sob demanda são ótimos. Há muito a ser dito sobre fazer um treino de 20 minutos antes do almoço em sua sala de estar e ser capaz de tocar o play e fazer isso, não importa a hora. Isso deixa muito pouco espaço para desculpas e se você for como nós, isso é uma coisa boa.

No entanto, há algo sobre os exercícios ao vivo. Possivelmente a responsabilização ou ter que estar pronto por um certo tempo e conhecer outras pessoas estão simultaneamente fazendo isso com você. Portanto, gostaríamos de ver treinos ao vivo no Fitness + em algum momento, de preferência com um placar de alguma descrição também.

A barra de queima mostra como você está se saindo em relação ao desempenho de outras pessoas naquele treino, mas haveria alguma motivação extra em ter uma tabela de classificação ao vivo, não haveria?

A Apple oferece um recurso chamado Time to Walk no Fitness +, que é basicamente um treino de áudio com uma combinação de falar de uma celebridade específica, como Shawn Medes, e música por episódio. Depois, há exercícios em esteira como um recurso separado.

Gostaríamos de ver uma forma de corrida de Time to Walk que incorpore o que é oferecido nos treinos na esteira, mas apenas com áudio para que você possa fazer uma corrida ao ar livre.

O Fitness + foi projetado com base no Apple Watch, por isso tem uma vantagem sobre os concorrentes, pois conhece o dispositivo que as pessoas estão usando. Durante um treino, você pode ver seus anéis, junto com sua freqüência cardíaca e a barra de queima, se você optou por mantê-la visível.

No final de um treino, os dados coletados vão para a seção Resumo do aplicativo Fitness, não para a guia Fitness +. Você pode tocar no exercício individual para ver mais informações, mas embora ele apresente as calorias ativas e totais, sua frequência cardíaca média, um gráfico de frequência cardíaca e um gráfico de recuperação de frequência cardíaca, não há nada a dizer se você realmente trabalhou duro o suficiente.

Não somos iniciantes, então sabemos que nossa frequência cardíaca realmente precisa estar acima de 140 bpm para que possamos ser considerados trabalhando, mas existem iniciantes por aí que podem precisar de mais orientação. A Apple poderia pedir mais informações (pode já tê-las se você colocar no aplicativo Saúde), como sua altura e peso, como os Fitbits e Garmins deste mundo, então gostaríamos de ver uma extensão dos dados, por exemplo, zonas de freqüência cardíaca.

Agora, este é altamente improvável, mas pensamos em adicioná-lo de qualquer maneira. Fitness + provavelmente não se tornará compatível com Chromecast , Amazon TV ou Sky Q como Fiit para permitir que você transmita em sua TV dessa maneira, mas podemos sonhar, hein?

Atualmente - embora esteja mudando em breve - a única maneira de obter Fitness + na tela grande é se você tiver um Apple TV 4K ou Apple TV HD executando a versão mais recente do tvOS. A atualização do software iOS 14.5 - em beta no momento - adicionará suporte para TVs compatíveis com AirPlay 2 , tornando as coisas um pouco mais fáceis, embora as métricas não apareçam. AirPlay é melhor do que nada, pois é realmente muito mais fácil ver um treino na sua TV do que no seu iPhone ou iPad, mas adoraríamos ver um suporte de transmissão mais amplo no futuro.

