Tim Cook, da Apple, ataca o Facebook em um ataque velado

(Pocket-lint) - O chefe da Apple, Tim Cook, deu um tiro no Facebook e outras redes sociais, rotulando-as de “fornecedores de notícias falsas e vendedores de divisão” durante um discurso preparado, apaixonado e claramente pensado.

Cook fez os comentários durante uma rara, mas curta aparição pública (bem, no YouTube) para marcar a abertura da conferência anual Computadores, Privacidade e Proteção de Dados (CPDP) no Dia Mundial da Privacidade.

Embora Cook não tenha mencionado o nome do Facebook, está bem claro quem foi o alvo central de seu discurso. “Estamos aqui hoje porque o caminho de menor resistência raramente é o caminho da sabedoria”, disse ele.

“Se um negócio é construído com base em usuários enganosos, na exploração de dados, em escolhas que não são escolhas, ele não merece nosso elogio, ele merece reforma.

“Não devemos desviar o olhar do quadro mais amplo e de mais desinformação galopante e teorias da conspiração alimentadas por algoritmos, não podemos mais fechar os olhos para uma teoria da tecnologia [que] todo engajamento é um bom engajamento, quanto mais tempo, melhor. E todos nós podemos coletar o máximo de dados possível.

“Muitos ainda estão perguntando o quanto podemos nos safar quando eles precisam se perguntar quais são as consequências? Quais são as consequências de priorizar as teorias da conspiração e a violência? Quais são as consequências de não apenas tolerar, mas recompensar o conteúdo que mina a confiança do público nas vacinas que salvam vidas?

“Quais são as consequências de ver milhares de usuários ingressando em grupos extremistas e perpetuando um algoritmo que recomenda ainda mais. Já passou da hora de parar de fingir que essa abordagem não tem custo. De polarização, de confiança perdida e sim, de violência.

“O fato é que um ecossistema interconectado de empresas, de corretores de dados, de fornecedores de notícias falsas e vendedores ambulantes de divisão, de rastreadores e vendedores ambulantes apenas procurando ganhar dinheiro rápido está mais presente em nossas vidas do que nunca.”

Os comentários vieram um dia depois de Mark Zuckerberg do Facebook aproveitar a oportunidade na teleconferência de ontem do Facebook para chamar a Apple pelo nome por causa de suas maiores restrições de privacidade para aplicativos no iOS 14. Zuckerberg disse: “A Apple tem todos os incentivos para usar sua posição de plataforma dominante para interfere na forma como nossos aplicativos e outros aplicativos funcionam, o que eles fazem regularmente para dar preferência aos seus ...

“A Apple pode dizer que está fazendo isso para ajudar as pessoas, mas os movimentos rastreiam claramente seus interesses competitivos.

"Acho que essa dinâmica é importante para as pessoas entenderem, porque nós e outros enfrentaremos isso em um futuro próximo."

Cook apareceu na conferência do CPDP em parte por causa de sua conexão pessoal com o falecido chefe europeu de proteção de dados Giovanni Buttarelli, que ele mencionou em seus comentários. Buttarelli foi a força motriz por trás do Regulamento Geral de Proteção de Daa da UE (GDPR).

