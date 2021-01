Recurso Time to Walk da Apple agora no Fitness + para usuários de relógios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou um novo recurso para os assinantes do Fitness + que os incentiva a fazer caminhadas saudáveis.

Time to Walk funciona com o Apple Watch e um par de fones de ouvido Bluetooth, como AirPods . É composto por quatro episódios de histórias pessoais, fotos e música, apresentados por celebridades e programados para acompanhá-lo em um passeio digno.

Dolly Parton reflete sobre sua carreira e início de vida; Draymond Green, da equipe Golden State Warriors do NDA, fala sobre seus sucessos; Shawn Mendes explica suas filosofias pessoais e criativas; e Orange é a estrela do New Black, Uzo Aduba fala sobre sua fé e relacionamentos.

Cada conversa é voltada para limpar sua cabeça e os benefícios de caminhar.

Durante as histórias, fotos aparecerão em seu rosto do Apple Watch para acompanhar o assunto. As trilhas sonoras também farão parte da experiência.

Os primeiros quatro episódios Time to Walk estão disponíveis para assinantes Fitness + agora, enquanto novos episódios de outras celebridades serão adicionados, com um aparecendo a cada segunda-feira até o final de abril.

Fitness + custa $ 9,99 / £ 9,99 por mês ou $ 79,99 / £ 79,99 para um ano de associação. Também faz parte do plano Apple One Premier, que inclui Apple TV +, Apple Music, Apple Arcade, Apple News + e 2 TB de armazenamento iCloud por $ 29,95 / £ 29,95 por mês.

Escrito por Rik Henderson.