IPhones mais antigos agora podem trabalhar com notificações de exposição e rastreamento de contato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualizou iPhones anteriores para funcionar com aplicativos de rastreamento de contatos - embora os aplicativos que usam o sistema Apple-Google precisem ser atualizados para serem compatíveis com a atualização do sistema operacional.

A atualização para o iOS 12.5 significa que os telefones das séries iPhone 5 e iPhone 6 poderão usar aplicativos de rastreamento de contratos - embora, como dissemos, os próprios aplicativos precisem ser reformulados. A BBC sugere que novas versões dos aplicativos para o NHS na Inglaterra e País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte devem surgir em janeiro, mas isso não foi confirmado.

No lançamento, os aplicativos foram amplamente responsabilizados pela falta de compatibilidade com telefones mais antigos, mas não foram realmente os aplicativos que estavam em falta, porque a decisão de não oferecer suporte aos dispositivos mais antigos foi devido à tecnologia subjacente desenvolvida pela Apple e Google em uma parceria única .

A Apple e o Google chamam seu sistema de rastreamento de contato de COVID-19 Exposure Notifications, essencialmente porque os proprietários de dispositivos iPhone e Android podem receber notificações sobre se foram expostos a pessoas com diagnóstico de COVID-19.

A Apple raramente atualiza o iOS para dispositivos mais antigos, mas lança atualizações de segurança ocasionais e, de fato, com o iOS 12.5, as notas de lançamento dizem "esta versão também fornece atualizações de segurança e é recomendada para todos os usuários".

Escrito por Dan Grabham.