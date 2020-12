A Apple Music celebra o 250º aniversário de Beethoven com David Hockney e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple Music tem todo um conteúdo para comemorar o 250º aniversário de Beethoven. Além de música, listas de reprodução e informações exclusivas, o serviço de música se uniu ao renomado artista David Hockney para criar as obras de arte exclusivas acima. E, sim, ser uma parceria com a Apple significa que foi criado em um iPad Pro com Apple Pencil.

Você pode ver um lapso de tempo de como Hockney criou a imagem nesta página do Apple Music , que é onde você pode ver todo o conteúdo sobre o aniversário.

Hockney disse: "Sempre fui um admirador do trabalho de Beethoven e é por isso que escolhi fazer este projeto. A pintura do iPad se chama Beethoven após sua primeira sinfonia, que ele publicou em 1800 aos 30 anos de idade. Parecia adequado comemorar seu aniversário, capturando-o naquele momento muito significativo da história da música. "

Os editores da Apple Music selecionaram as melhores gravações de Sinfonias e Concertos de Beethoven a Sonatas e Trios para Piano, Quartetos de Cordas e Música de Câmara para obras para Coro e voz solo para criar um novo conjunto de listas de reprodução que apresenta o repertório completo de Beethoven.

O compositor Max Richter também explora o impacto e o brilho de Beethoven em um curta-metragem e faz a curadoria de uma playlist chamada The Beethoven Effect. Richter procura Beethoven por uma nova faixa, chamada Andante Loops , também.

Você também pode aprender sobre as sinfonias de Beethoven - Sir John Eliot Gardiner explora sua genialidade e impacto em vídeo - você também verá a Orchester Révolutionnaire et Romantique de Gardiner ensaiando as peças. Além disso, há muitos outros novos conteúdos, incluindo Ode to Joy arranjado para piano solo por Igor Levit.

