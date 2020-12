Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou que sua tão falada assinatura de treino Fitness + será lançada em 14 de dezembro, em pouco tempo. O serviço foi anunciado e revelado em setembro, mas estava ausente desde então.

Agora sabemos que ele será lançado nessa data na Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, pelo menos.

Está confirmado que Fitness + exigirá as últimas versões de seus vários sistemas operacionais para funcionar, ou seja, iOS 14.3 e watchOS 7.2 em princípio, então atualize seu hardware se ainda não o fez.

Além dessa data de lançamento, não há muito o que discutir, mas a Apple estará observando com interesse para ver quantas pessoas o adotarão antes e depois das férias.

Afinal, é claramente uma boa época do ano para ter sua plataforma de fitness disponível - tanto para as pessoas se presentearem no Natal, quanto para ser uma opção quando a temporada de perda de peso de janeiro começar mais uma vez.

O serviço, que oferecerá aulas a seguir que se integram perfeitamente em seus dispositivos Apple, com um foco particular no Apple Watch, parece uma ótima opção para exercícios em casa. Vamos testá-lo assim que for lançado, é claro, para ver como é realmente a sensação de uso, enquanto uma avaliação gratuita de um mês estará disponível para todos.

Escrito por Max Freeman-Mills.