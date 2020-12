Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O sistema Family Sharing da Apple existe há muito tempo, permitindo discretamente que você configure uma rede de pessoas em sua família que tenham acesso aos aplicativos que você compra sem ter que fazer compras repetidas.

É realmente útil para quem tem vários usuários de Mac ou iPhone sob o mesmo teto, economizando custos. Esse sistema silenciosamente melhorou bastante recentemente, porém, quando a Apple adicionou mais algumas facetas a ele.

Agora, assim como quando você compra um novo aplicativo, você também pode optar por notificar sua família ao se inscrever em um aplicativo ou fazer uma compra dentro do aplicativo - para que eles também possam acessar as camadas recém-desbloqueadas.

Só se aplica a compras dentro do aplicativo não consumíveis, para ser claro, então você não obtém apenas cinco vezes o valor quando compra a moeda do jogo, por exemplo, mas esta ainda é uma mudança muito bem-vinda. No entanto, ele vem com a principal ressalva de que os desenvolvedores terão que optar pelo sistema para permitir que os usuários compartilhem suas compras - veremos quantos fazem isso ao longo do tempo.

Se você tiver o Compartilhamento Familiar configurado, verá a opção de compartilhar assinaturas nas configurações de sua conta no iPhone ou Mac, no submenu Assinaturas.

Se isso realmente obtiver amplo suporte ao desenvolvedor, será um grande benefício para as famílias que podem estar duplicando assinaturas anteriormente, então esperamos.

Escrito por Max Freeman-Mills.