Apple macOS Big Sur pronto para instalar em 12 de novembro

(Pocket-lint) - A Apple confirmou que lançará sua mais recente atualização do macOS, macOS Big Sur , na quinta-feira, 12 de novembro, não apenas para usuários atuais de MacBook e Mac, mas também a tempo para três novos modelos de Mac movidos pelo novo processador M1 da Apple que estão em andamento venda em 17 de novembro.

O novo sistema operacional dará início a uma série de novas mudanças, incluindo a otimização para o novo processador Apple M1, anunciado em seu evento "Mais uma coisa" em 10 de novembro.

Não é apenas para quem deseja comprar os Macs recém-anunciados.

O novo sistema operacional, anunciado pela primeira vez em junho na WWDC, foi projetado principalmente para Macs Intel e trará uma série de novos recursos para Macs e MacBooks .

Isso inclui novos ajustes de design que o deixarão ainda mais alinhado com os sistemas operacionais iPad e iOS em termos de design e abordagem, bem como novas e aprimoradas capacidades de mensagens e uma versão mais rápida do Safari.

Há também um foco mais forte na privacidade e melhor monitoramento de senha.

E para aqueles que usarão Big Sur no novo MacBook Air , MacBook Pro e Mac mini , haverá uma série de novos recursos também, incluindo a capacidade de executar aplicativos iOS e iPadOS pela primeira vez, despertar instantâneo do sono e a promessa de uma experiência de navegação do Safari ainda mais rápida.

Os usuários do Apple M1 também serão capazes de rodar o aplicativo Universal de forma nativa no sistema, bem como usar a tecnologia Rosetta 2 da Apple, que permitirá o software que só pode rodar em máquinas com processadores Intel na nova arquitetura.

A nova atualização será gratuita.

Escrito por Stuart Miles.