Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O pacote de serviços da Apple para Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News + e Fitness + será lançado em 30 de outubro de 2020.

O diretor financeiro da empresa de Cupertino, Luca Maestri, disse à Bloomberg que o Apple One finalmente entrará no ar no final do mês com três níveis de pacote diferentes: Individual, Família e Premier. A Apple anunciou o Apple One pela primeira vez durante seu evento de setembro de 2020.

Todos os novos assinantes do Apple One ganham 30 dias grátis. Veja quanto custará cada camada Apple One no lançamento:

Individual: você obtém Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud por £ 14,95 / $ 14,95 por mês.

você obtém Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud por £ 14,95 / $ 14,95 por mês. Família: até seis membros da sua família podem obter Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade e 200 GB de iCloud por £ 14,95 / $ 19,95 por mês.

até seis membros da sua família podem obter Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade e 200 GB de iCloud por £ 14,95 / $ 19,95 por mês. Premier: Inclui todos os outros benefícios, mas aumenta o armazenamento do iCloud para 2 TB por mês e adiciona assinaturas para o serviço de revistas e jornais News + e o serviço recentemente anunciado Fitness + por £ 29,95 / $ 29,95 por mês.

Fitness + não tem uma data de lançamento definida, mas Maestri disse à Bloomberg que o aplicativo será lançado nos EUA "neste trimestre" ou até o final do ano, com treinamento para ioga, ciclismo, corrida, exercícios de força e outros tipos de treinos. Custará US $ 9,99 por mês quando não for fornecido com o Apple One.

Maestri anunciou a notícia do Apple One logo após a Apple postar seus lucros do quarto trimestre, onde o CEO Tim Cook disse que a empresa "encerrou um ano fiscal definido pela inovação em face da adversidade com um recorde no trimestre de setembro, liderado por recordes de todos os tempos para Mac e serviços ".

Escrito por Maggie Tillman.