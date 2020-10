A Apple está desenvolvendo sua própria versão da Pesquisa Google?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple poderia um dia assumir o trono do Google como o rei das buscas? Talvez. A empresa Cupertino tem "intensificado os esforços" para desenvolver um rival para o Google Search , de acordo com um novo relatório do Financial Times .

Desde o lançamento do iOS 14 , a Apple começou a mostrar resultados de pesquisa na web e links para sites quando os usuários pesquisam na tela inicial do iPhone ou iPad, o que alimentou especulações de que a Apple está interessada em desenvolver sua própria tecnologia de pesquisa. Alguns especialistas do setor consideram isso uma prova de que a Apple está avançando em seus recursos de busca e pode um dia montar um ataque total ao Google.

Por exemplo, como observou o relatório do Financial Times, a Apple contratou John Giannandrea , ex-chefe de pesquisa do Google, há dois anos para reforçar o Siri, bem como suas capacidades de inteligência artificial. Aparentemente, a Apple também tem anúncios de empregos "frequentes" para engenheiros de pesquisa, o que novamente indica seus objetivos de pesquisa. Applebot, o rastreador da web da Apple, teve até um pico de atividade .

No final das contas, entretanto, o relatório não fornece muitos detalhes adicionais e parece estar alimentando o boato. Veja bem, o Departamento de Justiça também abriu um processo antitruste contra o Google na semana passada . Ele afirma que a empresa mantém uma busca ilegal e monopólio de anúncios.

Escrito por Maggie Tillman.