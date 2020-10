Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Entre os muitos ajustes de câmera que a Apple fez na fórmula do iPhone 12 Pro estava uma mudança no repertório de gravação de vídeo que ele oferece. O 12 Pro pode gravar vídeo com Dolby Vision HDR em até 60 FPS, fornecendo cores ricas e contraste profundo.

Essa é uma nova fronteira para o vídeo do iPhone, por mais nicho que seja, então a Apple implantou uma atualização para seu aplicativo de edição principal, o iMovie no iOS, para permitir que ele processe e edite o novo formato de vídeo para aqueles que o estão usando.

Você poderá editar o conteúdo HDR no aplicativo, independentemente de qual iPhone estiver usando, desde que seja um iPhone 8 Plus ou mais recente, e também funcionará bem em vários iPads do último alguns anos.

A mudança também torna o compartilhamento um pouco mais aprofundado do iMovie, permitindo que você escolha a qualidade do seu clipe, e sua taxa de quadros, caso queira enviar uma versão compactada, menos em alta resolução por velocidade ou qualquer outro motivo.

É um pequeno ajuste, mas necessário, já que a Apple adota a nova tecnologia que trouxe para o iPhone 12 Pro, e será interessante ver como cinegrafistas e entusiastas abraçam as novas opções que terão em seus smartphones.

Escrito por Max Freeman-Mills.