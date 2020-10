Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple aparentemente quer se tornar a próxima MTV ou YouTube. Ela anunciou a Apple Music TV , que é exatamente o que você pensa: um canal de videoclipes. Mas você o acessa do aplicativo Apple Music ou do aplicativo Apple TV.

O Apple Music TV é diferente do Apple Music 1 (anteriormente denominado Beats 1). Enquanto a Apple Music TV é uma transmissão ao vivo gratuita 24 horas com curadoria de videoclipes populares, a Apple Music 1 é uma estação de rádio musical 24 horas por dia, 7 dias por semana, de propriedade da Apple. A Apple Music 1 vai ao ar uma mistura de pop, rap e música indie, então suspeitamos que a Apple Music TV vai ao ar muito do mesmo. Novamente, ambos podem ser acessados por meio do aplicativo Apple Music.

O canal de videoclipes da Apple fará a estreia de novos vídeos ao meio-dia ET todas as sextas-feiras. Os primeiros com aterrissagem programada para 23 de outubro são Jojis “777” e Saint Jhns “Gorgeous”. A Apple Music TV também hospedará conteúdo original da Apple Music, de shows a entrevistas. Em 22 de outubro, por exemplo, Bruce Springsteen aparecerá para promover seu próximo álbum, Letter to You, por meio de vídeos musicais, transmissão ao vivo e uma entrevista com Zane Lowe.

A Apple Music TV está disponível apenas para residentes nos EUA no lançamento.

Para mais informações sobre o Apple Music e como ele funciona, consulte o guia detalhado do Pocket-lint sobre o serviço de streaming de música aqui.

Escrito por Maggie Tillman.