Apple Maps recebe uma grande atualização para o Reino Unido e Irlanda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualizou massivamente o Apple Maps no Reino Unido e na Irlanda.

As atualizações - disponíveis no iPhone, iPad, Mac e Apple Watch - incluem melhor cobertura rodoviária, navegação aprimorada para veículos e pedestres e novas direções para bicicletas.

O Apple Maps foi muito difamado no passado , é claro, mas a experiência é muito melhor hoje em dia e a localização agora é excelente.

O aplicativo agora também oferecerá visualizações mais abrangentes de estradas, edifícios, parques, aeroportos e muito mais.

A Apple diz que agora tem mais de 200 países cobertos no Maps e faz um grande jogo com a privacidade da experiência do Maps - ao contrário do Google Maps, ele não salva um histórico completo de seus locais como a linha do tempo do Google Maps .

Além de imagens de rua, Look Around também permite que você veja as principais cidades em 3D - no Reino Unido, isso significa Londres, Edimburgo e Dublin com mais por vir.

Além disso, o Guides é uma nova maneira de verificar lugares interessantes para visitar nas cidades, criada por organizações como a Time Out, Lonely Planet e o Evening Standard.

"Estamos entusiasmados em apresentar o novo mapa aos nossos usuários no Reino Unido e na Irlanda", disse Eddy Cue, vice-presidente sênior de Software e Serviços de Internet da Apple.

“Nós reconstruímos o mapa do zero, com melhor navegação, detalhes mais ricos, informações mais precisas para lugares e recursos incríveis como Look Around, rotas de bicicleta e guias selecionados de recursos confiáveis.

Escrito por Dan Grabham.