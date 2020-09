Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O anúncio da Apple de que Fitness + seria o parceiro de assinatura perfeito para o seu Apple Watch segue uma longa linha de serviços baseados em assinatura para dispositivos Apple.

Após o anúncio, há alguns anos, de que o enorme rolo compressor de vendas da Apple passaria de uma experiência de hardware para uma que oferecia ambos, a Apple rapidamente passou a oferecer serviços complementares aos seus produtos de hardware.

E essa mudança parece estar atendendo bem à empresa. A receita de software e serviços continua a crescer: no terceiro trimestre de 2020, ela registrou US $ 13,16 bilhões em receitas de serviços, ante US $ 5,03 bilhões há apenas 5 anos.

Mas não se trata apenas de nos livrarmos de mais maneiras de gastar nosso dinheiro, ou simplesmente de mais serviços aleatórios que a Apple achará que vão agradar. Há uma abordagem consciente de quais serviços são lançados e como eles se relacionam com os produtos de hardware que a Apple oferece.

No início, o objetivo era oferecer backup por meio do iCloud para todas as necessidades de armazenamento, então veio o Apple Music para seus fones de ouvido. Em pouco tempo, tínhamos uma série de serviços de assinatura suplementares.

Para usuários de iPad, há Apple News + para leitura em seu iPad. Apple Arcade para jogar no seu iPhone, Apple TV + para sua Apple TV e agora Fitness + para seu relógio.

É como se houvesse uma reunião no Apple Park há alguns anos que decidiu que qualquer novo produto teria que vir com um pacote de assinatura válido para ser anexado a ele.

Com essa lógica em mente, suspeito que podemos esperar que os Apple AirTags , os mais comentados botões de rastreamento da empresa, tenham um serviço de assinatura associado.

Isso poderia ser semelhante à oferta da Tile, uma empresa que também oferece rastreadores de localização. Embora a maioria das funções do Tile esteja disponível sem pagar nada extra, há uma oferta de assinatura com um nível Premium, que desbloqueia alguns recursos adicionais, como compartilhamento ilimitado de dispositivos Tile com amigos ou familiares, ou histórico de localização de 30 dias para que você possa ver onde você Tile foi.

A Apple poderia facilmente adicionar alguma forma de rastreamento avançado, Find My + por exemplo, que dá aos usuários "profissionais" recursos adicionais, desde que eles assinem. O mesmo pode funcionar para os supostos óculos AR , mas o que a Apple nos mostrou é que o serviço de assinatura que acompanha não se limita a desbloquear recursos adicionais, mas a dar a você um motivo para usar o produto mais do que o normal.

Um Apple TV ainda funciona como um Apple TV, mas o Apple TV + oferece algo para assistir, o que significa que você provavelmente o usará mais. E, claro, se você o usar mais, ficará mais feliz em atualizar ou comprar outro equipamento da Apple, e assim a roda continua girando.

Os serviços da Apple têm um propósito, fazer com que você queira usar mais os produtos, e quanto mais você fizer isso, menos provável que você vá usar um produto concorrente em breve.

Se isso pode atraí-lo com o novo pacote Apple One , então espere também estar pronto para comprar mais produtos Apple, não apenas no futuro próximo, mas por muitos anos.

Escrito por Stuart Miles.