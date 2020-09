Apple Fitness + é um novo serviço de treino desenvolvido pela Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou um novo serviço de fitness chamado Fitness +. O serviço foi projetado para funcionar em torno do seu Apple Watch , com integração com seus outros dispositivos Apple, para que você possa assistir a vídeos de exercícios em sua Apple TV, iPhone ou iPad enquanto faz os exercícios.

Vai ser um serviço simples onde você pode escolher o tipo e a duração do treino que deseja fazer, mas ao invés de apenas colocar seus treinos em seu relógio ou iPhone, você poderá torná-lo uma experiência virtual mais envolvente com os dados do relógio são transmitidos para o monitor da Apple, como a Apple TV.

Criar treinos e treinos guiados em wearables não é novidade, mas Fitness + parece muito mais um serviço completo, desde os vídeos do treinador aos quais você terá acesso, até a integração em todos os seus dispositivos.

Enquanto o relógio vai usar seus sensores para monitorar sua atividade, você poderá acessar Fitness + por meio do aplicativo no seu iPhone. Você receberá sugestões para o seu próximo treino e, embora esteja trazendo essa experiência de fitness para você onde quer que esteja, não precisa de muitos equipamentos de ginástica.

Haverá exercícios de bicicleta estática para competir com o Peloton, exercícios de peso corporal, remo, dança, bem como uma variedade de ofertas HIIT. Existem 10 tipos diferentes de exercícios no total, com os instrutores fornecendo novos vídeos a cada semana.

Vai ser ótimo para se manter em dia com sua forma física, não importa onde você esteja, pois você pode facilmente selecionar o treino que deseja, quando quiser e continuar com ele.

Haverá um custo de assinatura de $ 9,99 / £ 9,99 por mês para Fitness +, embora também esteja disponível por meio do novo pacote de serviços Apple One . Aqueles que comprarem um novo Apple Watch também terão acesso ao serviço por 3 meses para começar. Ele estará disponível na Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos.

Escrito por Chris Hall.