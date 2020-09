Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou seu plano multifuncional, que inclui vários serviços de streaming e nuvem.

O Apple One oferece Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud por apenas £ 14,95 / $ 14,95 por mês.

Como alternativa, você pode obter uma conta familiar Apple One, para até seis membros da sua família usarem, por £ 14,95 / $ 19,95 por mês. Isso também inclui Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade, mas aumenta o espaço de armazenamento para 200 GB.

Finalmente, um plano premier também está disponível por £ 29,95 / $ 29,95 por mês. Isso inclui todos os outros benefícios, aumenta o armazenamento do iCloud para 2 TB por mês e adiciona assinaturas ao serviço de revistas e jornais News + e ao recém-anunciado Fitness +.

Todos os novos usuários assinantes do Apple One ganham 30 dias grátis. Ele estará disponível a partir "deste outono" e os assinantes de qualquer um dos serviços incluídos serão informados automaticamente se um plano Apple One seria mais vantajoso para ele ou ela.

O negócio é realmente espetacular, considerando que apenas o Apple Music custa £ 9,99 / $ 9,99 por mês (ou £ 14,99 / $ 14,99 por mês para as famílias).

O novo serviço foi anunciado como parte do evento Time Flies, da Apple, em setembro, junto com o Apple Watch Series 6, o Apple Watch SE, o novo iPad e um iPad Air redesenhado.

Escrito por Rik Henderson.