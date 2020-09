Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As pessoas sempre falam sobre o Google e outras empresas que copiam a Apple. Mas e quanto à Apple copiá-los?

É muito provável que a empresa sediada em Cupertino anuncie um pacote semelhante ao Google One. Embora o plano de assinatura mensal do Google inclua armazenamento em nuvem, backups e promoções, o da Apple vai oferecer seus serviços de assinatura premium, como Apple Music e Apple Arcade, com desconto. Aqui está o que você precisa saber.

A Apple deve lançar um novo pacote de serviço de assinatura, chamado "Apple One, neste outono, de acordo com um novo relatório de Mark Gurman da Bloomberg . Ele permitirá que você assine vários serviços digitais da Apple a um preço mensal mais baixo do que se você assinasse individualmente Gurman disse que haverá diferentes níveis de assinatura do Apple One.

Espera-se que um pacote básico inclua apenas Apple Music e Apple TV +, embora camadas mais caras adicionem Apple Arcade, Apple News + e até armazenamento iCloud. Espera-se que as camadas de pacote economizem cerca de US $ 2 a US $ 5 para os assinantes, dependendo do pacote específico escolhido. No entanto, as informações exatas sobre preços ainda não vazaram.

Pouco se sabe neste ponto, já que a Apple ainda não anunciou oficialmente o Apple One, mas 9to5Mac vasculhou o aplicativo Apple Music para Android APK e encontrou strings de código que referenciam tanto "Apple One" quanto "pacote de assinatura" e detalhes sobre como gerenciar ou renovar sua assinatura do Apple One. Ele diz que os usuários não poderão gerenciar seu pacote a partir do aplicativo Apple Music. Em vez disso, parece que você pode precisar usar um dispositivo iOS, macOS ou tvOS para fazer isso.

Dito isso, espera-se que o Apple One ofereça suporte ao sistema Family Sharing, de forma que até seis pessoas possam acessar o mesmo conjunto de serviços por um preço mensal. Atualmente, acredita-se que o Apple Music, o Apple TV +, o Apple Arcade, o Apple News + e até mesmo o armazenamento do iCloud estejam incluídos em várias camadas do pacote Apple One. Há rumores de que a Apple também está desenvolvendo um novo serviço de assinatura para aulas de ginástica, acessado por meio de um aplicativo para ‌iPhone‌, iPad e ‌Apple TV‌.

Atualmente com o codinome Seymour, o serviço de assinatura de fitness está definido para rivalizar com as classes virtuais oferecidas por empresas como a Nike e será oferecido no Apple One de gama alta. Em março, MacRumors descobriu este aplicativo de fitness escondido no código iOS 14. Gurman também confirmou a existência de Seymour. Pode ser chamado de "Fit" ou "Fitness" quando liberado e oferecerá uma ampla gama de tipos de atividades, incluindo corrida indoor, ciclismo, remo, alongamento, dança, etc.

Para obter mais informações sobre os outros serviços de assinatura que a Apple pode incluir em seu pacote Apple One, consulte nossos guias abaixo:

A Apple está realizando um evento em 15 de setembro que pode se concentrar apenas no iPad e no Apple Watch. Se for esse o caso, o Apple One poderia estrear um evento de outono separado.

Aqui estão todos os rumores e notícias até agora em torno do Apple One:

Uma versão beta do Apple Music para Android tem um código que menciona um pacote que a Apple está preparando, de acordo com 9to5Google. O nome Apple One, especificamente, foi identificado, assim como "pacote de assinatura" e um texto sobre como gerenciar uma assinatura do Apple One em um iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

A Apple parece estar preparando um pacote de serviços, potencialmente chamado de Apple One e lançado em outubro junto com a próxima geração do iPhone 12. A mudança tem sido há muito comentada e parece ter como modelo o Amazon Prime de grande sucesso, embora não seja um grande salto para veja isso.

Escrito por Maggie Tillman.